Вчера россияне обстреляли 4 громады Сумщины

Обстріли Сумщини 20 червня

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Николаевская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Хотинская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).

