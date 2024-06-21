Вчера россияне обстреляли 4 громады Сумщины
В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Хотинская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль