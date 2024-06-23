34 взрыва прогремели ночью и утром в 6 громадах Сумщины
Сегодня, 23 июня, ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Садовская, Юнаковская, Белопольская, Есманьская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: осуществлена серия ударов дронов-FPV (11 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия.
- Шалыгинская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Садовская громада: враг совершил атаку с БпЛА (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (8 взрывов).
Как сообщалось, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей.
