34 взрыва прогремели ночью и утром в 6 громадах Сумщины

Сегодня, 23 июня, ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Садовская, Юнаковская, Белопольская, Есманьская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

Белопольская громада: осуществлена серия ударов дронов-FPV (11 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

Шалыгинская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Садовская громада: враг совершил атаку с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение дня обстреляли 10 громад Сумщины, зафиксирован 91 взрыв

Как сообщалось, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей.