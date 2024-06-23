РУС
Враг обстрелял 4 громады Сумщины. В области зафиксировано 37 взрывов

Обстріли Сумщини 23 червня

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
  • Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).

