Враг обстрелял 4 громады Сумщины. В области зафиксировано 37 взрывов
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.
В частности обстрелам подверглись:
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).
