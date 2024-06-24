Минулого тижня на фронті відбулося близько тисячі бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку - 322, - Генштаб

ЗСУ минулого тижня відбивали атаки ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Минулого тижня відбулося близько тисячі бойових зіткнень. Також упродовж минулого тижня російські терористи завдали по території України 20 ракетних ударів із застосуванням 46 ракет, 334 авіаудари, зокрема застосувавши 498 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 25 тисяч обстрілів, в тому числі близько 660 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - сказав Ковальов.

Бойові дії на Харківщині

На Харківщині найбільше атак ворога вдалося відбити на Куп'янському напрямку: у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова-Новоселівка Харківській області та в районах Стельмахівки й Андріївки Луганської області відбулося 105 боєзіткнень.

30 атак ворог здійснив в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ. Силам оборони вдалося зупинити наступ.

Ситуація на сході

За минулий тиждень Сили оборони на Лиманському напрямку відбили 89 атак російських загарбників у районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області, а також Греківка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони упродовж минулого тижня відбили 71 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Cпірне, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 111 атак в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Богданівка, Андріївка Донецькій області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Торецькому напрямку за минулий тиждень противник здійснив 31 безуспішну атаку в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 322 атаки в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Покровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Прогрес, Горлівка, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове, Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 96 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку українські воїни відбили 40 атак в районах населених пунктів Урожайне, Водяне та Старомайорське Донецької області.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку російські загарбники минулого тижня 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Роботиного та Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку війська РФ намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так упродовж тижня російські загарбники здійснили 42 безуспішні атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

