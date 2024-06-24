Тривають бої за Новоолександрівку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 24 червня, на фронті було зафіксовано 129 бойових зіткнень.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 91 КАБу), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 91 із - реактивних систем залпового вогню, та понад 500 ударів дронами-камікадзе.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Удари по ворогу

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби протиповітряної оборони ворога, одну РЛС та одну станцію РЕБ противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1300 осіб, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 27 БпЛА ОТР, дві ракети, 56 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки.

Обстановка з початку доби

Від початку доби, 24 червня, вже відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе.

Ситуація на Харківщині

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

"На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої", - йдеться у зведенні.

На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

"На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої", - додають у Генштабі.

За уточненою інформацією, минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив понад 220 осіб. Знищено три танка, дві ББМ, одну гармату та три автомобіля. Також пошкоджено три танка, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобіля.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

Обстановка на Півдні

На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій сьогодні окупанти не проводили.