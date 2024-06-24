За останню добу обстановка на Харківщині суттєвих змін не зазнала, бої точаться у Вовчанську, - ОТУВ "Харків"

У Харківській області ворог активно застосовує авіаудари та дрони-камікадзе. Він сконцентрував достатньо сил, щоб щодня пускати по кілька підрозділів у піші атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

"В цілому обстановка на Харківщині за останню добу суттєвих змін не зазнала. Точаться бої у Вовчанську, за минулу добу відбулося п'ять бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку наших позицій один ракетний удар, 20 авіаційних ударів, 19 ударів дронами-камікадзе та здійснив 368 обстрілів", - сказав Повх.

За його словами, ворог втратив 145 осіб вбитими та пораненими. Також на полі бою залишились одна бойова броньована машина, п'ять артилерійських систем, дев'ять автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, знищено 56 безпілотних літальних апаратів, 36 укриттів та ліквідовано один стартовий майданчик БПЛА.

"Ворогом сконцентровано достатньо сил для того, щоб щодня пускати по кілька підрозділів у піші атаки. Часто це відбувається без підтримки техніки, бо ворог дуже затиснений нашою артилерією та операторами FPV-дронів щодо використання броньованих машин і танків, але ця категорія постійно потрапляє у бойові зведення ОТУВ "Харків". Відтак ворог втрачає особовий склад й техніку", - додав речник.

Він зазначив, що Харківщина знаходиться в умовах перманентної повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації та БПЛА.

Нагадаємо, у Вовчанській громаді російські окупанти вбили працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії.