РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости Война
2 405 6

Рашисты выпустили КАБ в сторону Харькова: В городе серия взрывов

вибух

Российские войска выпустили КАБ в сторону Харькова, в городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Игорь Терехов заявил о серии взрывов в Харькове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Херсон: 5 мужчин получили контузии

Автор: 

обстрел (27652) Харьков (7546) КАБ (376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щодо термінів постачання F-16, Євлаш відповів: «Так, є, після Пасхи».
показать весь комментарий
26.06.2024 16:53 Ответить
Два питання:
1. Коли Україна зможе захиститися від КАБів?
2. Коли Україна почне використовувати КАБи масовано по рашистах?
показать весь комментарий
26.06.2024 17:00 Ответить
Перше і друге залежить нажаль від заходу, коли вони нарешті зможуть осилити передачу хоча б 20 ф16 та 2 Патріотів щоб захистити аеродром базування

Запускати Каб наявними засобами при тому що радіус ураження орківських винищувачів 120-150 км то просто викидати техніку і пілотів....
показать весь комментарий
26.06.2024 18:13 Ответить
В 16--41 мин, опять два или три каба почти без интервала ударили по городу. Уже четвертые сутки прилетать стало в город . Достают в любую часть города. К этому шло, вот пришло. За область и говорить нет смысла. Вся северная часть в руинах. Начальник--- ау!
показать весь комментарий
26.06.2024 17:02 Ответить
Другий за розмiром Харкiв довбают во всю кожен день.
Де йо"анi лiтаки, де ППО обiцяне ?
Нема вже нервiв. Виття коли летiть КАБ надо тобою - це пi№дець як страшно. Потiм вибух - це ще страшнiше.
показать весь комментарий
26.06.2024 17:37 Ответить
Наситьте нарешті Києв ППО,люди бідненькі страждають щоденно від кабів і ракет,а чорнороби почекають,не на часі ще
показать весь комментарий
26.06.2024 20:59 Ответить
 
 