Рашисты выпустили КАБ в сторону Харькова: В городе серия взрывов

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1. Коли Україна зможе захиститися від КАБів?
2. Коли Україна почне використовувати КАБи масовано по рашистах?
Запускати Каб наявними засобами при тому що радіус ураження орківських винищувачів 120-150 км то просто викидати техніку і пілотів....
Де йо"анi лiтаки, де ППО обiцяне ?
Нема вже нервiв. Виття коли летiть КАБ надо тобою - це пi№дець як страшно. Потiм вибух - це ще страшнiше.