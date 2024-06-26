Россияне обстреляли Херсон: 5 мужчин получили контузии

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского удара повреждены помещения гуманитарного штаба, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под удар оккупантов попали пятеро мужчин, 2002, 1996, 1984, 1966 и 1987 годов рождения. У них диагностировали контузии. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

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В свою очередь глава Херсонской ОГА Роман Мрочко сообщил: "Сегодня после обеда россияне накрыли плотным огнем Днепровский район Херсона. Под вражеским ударом оказались частные дома и многоэтажки. Житель одной из них имеет недостатки зрения и о вреде, который враг нанес его квартире, мужчине рассказал сотрудник Херсонской городской военной администрации, а заодно и как быстро будут ликвидированы последствия попадания".

Напомним, за прошедшие сутки, 25 июня,российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.