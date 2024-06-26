Сутки на Херсонщине: оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, 2 человека получили ранения

За прошедшие сутки, 25 июня, российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Новотягинка, Велетенское, Камышаны, Кизомыс, Антоновка, Тягинка, Одрадокаменка, Дудчаны, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Львов и город Херсон.

В результате российских обстрелов повреждены три многоэтажных дома и семь частных, а также гаражи и частные авто. Кроме того, зафиксировано попадание в учебные заведения и детский сад.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, добавил Прокудин.

Также смотрите: Россияне атаковали дроном-камикадзе дом культуры в Михайловке на Херсонщине. ФОТО