Сутки на Херсонщине: оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, 2 человека получили ранения
За прошедшие сутки, 25 июня, российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Так, под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Новотягинка, Велетенское, Камышаны, Кизомыс, Антоновка, Тягинка, Одрадокаменка, Дудчаны, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Львов и город Херсон.
В результате российских обстрелов повреждены три многоэтажных дома и семь частных, а также гаражи и частные авто. Кроме того, зафиксировано попадание в учебные заведения и детский сад.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, добавил Прокудин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль