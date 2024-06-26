Рашисти випустили КАБ у бік Харкова: У місті серія вибухів
Російські війська випустили КАБ в бік Харкова, у місті пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Мер Ігор Терехов заявив про серію вибухів у Харкові.
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1. Коли Україна зможе захиститися від КАБів?
2. Коли Україна почне використовувати КАБи масовано по рашистах?
Запускати Каб наявними засобами при тому що радіус ураження орківських винищувачів 120-150 км то просто викидати техніку і пілотів....
Де йо"анi лiтаки, де ППО обiцяне ?
Нема вже нервiв. Виття коли летiть КАБ надо тобою - це пi№дець як страшно. Потiм вибух - це ще страшнiше.