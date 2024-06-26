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Новини Війна
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Рашисти випустили КАБ у бік Харкова: У місті серія вибухів

вибух

Російські війська випустили КАБ в бік Харкова, у місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Мер Ігор Терехов заявив про серію вибухів у Харкові.

Читайте: Росіяни скинули КАБ на Дергачі Харківської області: дев’ятеро постраждалих, зокрема двоє дітей, - Синєгубов

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обстріл (28948) Харків (5662) КАБ (377)


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Щодо термінів постачання F-16, Євлаш відповів: «Так, є, після Пасхи».
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26.06.2024 16:53 Відповісти
Два питання:
1. Коли Україна зможе захиститися від КАБів?
2. Коли Україна почне використовувати КАБи масовано по рашистах?
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26.06.2024 17:00 Відповісти
Перше і друге залежить нажаль від заходу, коли вони нарешті зможуть осилити передачу хоча б 20 ф16 та 2 Патріотів щоб захистити аеродром базування

Запускати Каб наявними засобами при тому що радіус ураження орківських винищувачів 120-150 км то просто викидати техніку і пілотів....
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26.06.2024 18:13 Відповісти
В 16--41 мин, опять два или три каба почти без интервала ударили по городу. Уже четвертые сутки прилетать стало в город . Достают в любую часть города. К этому шло, вот пришло. За область и говорить нет смысла. Вся северная часть в руинах. Начальник--- ау!
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26.06.2024 17:02 Відповісти
Другий за розмiром Харкiв довбают во всю кожен день.
Де йо"анi лiтаки, де ППО обiцяне ?
Нема вже нервiв. Виття коли летiть КАБ надо тобою - це пi№дець як страшно. Потiм вибух - це ще страшнiше.
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26.06.2024 17:37 Відповісти
Наситьте нарешті Києв ППО,люди бідненькі страждають щоденно від кабів і ракет,а чорнороби почекають,не на часі ще
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26.06.2024 20:59 Відповісти
 
 