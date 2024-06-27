Доба на Харківщині: постійні обстріли Куп’янська, удари по Харкову та району, є постраждалі

Російські загарбники протягом 26 червня атакували Харків та населені пункти району, протягом доби завдавали ударів по Куп'янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16.40 ворог завдав удару КАБом по Харкову, пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Також вдень росіяни обстріляли м. Деркачі Харківського району, пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 осіб госпіталізовані до медичного закладу, у 7 - гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились.

Пообіді було атаковане с. Мале Веселе Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.

Протягом доби ворог завдавав ударів по Куп’янськ. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. У с. Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих КАбів пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.

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