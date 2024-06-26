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Росіяни скинули КАБ на Дергачі Харківської області: 12 постраждалих, зокрема троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська КАБом атакували Дергачі на Харківщині. 12 людей постраждали, серед них троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок влучання КАБу по приватному сектору у Дергачах дев'ять постраждалих. Серед них - двоє дітей. У всіх - гостра реакція на стрес.

Огляд місць влучань профільними службами триває.

Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06
Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06
Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06

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Згодом Харківська обласна прокуратура оновила інформацію: "Ворожі атаки прийшлись по приватному житловому сектору: зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення.

Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей, серед них троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина".

Пізніше Нацполіція повідомила про збільшення кількості постраждалих до 12 осіб.

Нагадаємо, 23 червня окупанти КАБами атакували два райони Харкова: одна людина загинула і 11 постраждали, зокрема двоє підлітків

Автор: 

Харківщина (6054) Дергачі (17) КАБ (377)


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А де українські КАБи ?
Бомби є, невже ті крильця такі високотехнологічні ?
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26.06.2024 20:10 Відповісти
Вивезіть дітей з прифронтових районів ,верещук навіщо ти ?
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26.06.2024 21:15 Відповісти
Це Харківський район. Тоді і з Харкова потрібно вивозити.
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26.06.2024 23:14 Відповісти
Потрібно бити по мирних рашистах
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27.06.2024 00:46 Відповісти
і що ? путіну пох,а на білгородщині проживають теж етнічні українці.він тільки радітиме з цього.
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27.06.2024 07:32 Відповісти
Краще не по Білгородщині, а по Москві. Етнічні українці Білгородщини себе українцями не вважають
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27.06.2024 08:51 Відповісти
 
 