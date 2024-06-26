Росіяни скинули КАБ на Дергачі Харківської області: 12 постраждалих, зокрема троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська КАБом атакували Дергачі на Харківщині. 12 людей постраждали, серед них троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок влучання КАБу по приватному сектору у Дергачах дев'ять постраждалих. Серед них - двоє дітей. У всіх - гостра реакція на стрес.

Огляд місць влучань профільними службами триває.







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Згодом Харківська обласна прокуратура оновила інформацію: "Ворожі атаки прийшлись по приватному житловому сектору: зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення.

Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей, серед них троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина".

Пізніше Нацполіція повідомила про збільшення кількості постраждалих до 12 осіб.

Нагадаємо, 23 червня окупанти КАБами атакували два райони Харкова: одна людина загинула і 11 постраждали, зокрема двоє підлітків