РФ випустила КАБ по Харкову: На півночі міста пролунав вибух
Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про пуск КАБ в напрямку Харкова.
Кореспонденти Суспільного заявили, що у північній частині міста пролунав вибух.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль