РФ випустила КАБ по Харкову: На півночі міста пролунав вибух

Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про пуск КАБ в напрямку Харкова.

Кореспонденти Суспільного заявили, що у північній частині міста пролунав вибух.

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