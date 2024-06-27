У Харкові знову пролунав вибух: Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики

Вже вдруге вранці 27 червня у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кореспонденти Суспільного заявили, що у Харкові знову чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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