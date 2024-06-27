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Рашисти вдарили КАБом по району житлової забудови Харкова: Постраждали чотири людини, є руйнування (оновлено)

Рашисти обстрілюють Харків 27 червня

У Харкові вкотре за день пролунали вибухи. Російські загарбники завдали удару по району житлової забудови.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова", - зазначив він.

Згодом він уточнив, що постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - додав він.

Оновлена інформація

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті удару загарбників по місту постраждали чотири людини.

"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще двоє людей зазнали гострі реакції на стрес", - розповів посадовець.

Перед тим Синєгубов повідомляв про двох постраждалих внаслідок атаки рашистів - чоловік дістав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, а у жінки - гостра реакція на стрес.

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Раніше міський голова повідомляв про вибухи в місті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що попередньо зафіксовано ворожий удар у Київському районі Харкова.

Триває обстеження місць влучань.

Автор: 

обстріл (28973) Харків (5664) КАБ (377)


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Русня - що з ї@лом?
показати весь коментар
27.06.2024 16:30 Відповісти
 
 