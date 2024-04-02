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Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО

У Донецькій області піротехніки ДСНС знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

бомба

Вибухонебезпечний предмет виявили на території сільськогосподарських угідь.

авіабомба ФАБ-500

ФАБ-500

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Сапери знешкодили бомбу, транспортували її до місця ліквідації та знищили.

ДСНС знищення авіабомби

Автор: 

бомба (233) Донецька область (8440) ДСНС (5104)


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Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
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02.04.2024 18:22 Відповісти
А що на тому полі росте.?
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02.04.2024 18:53 Відповісти
Схоже на ріпак (рапс) ,поле виглядає як покинуте.
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02.04.2024 20:53 Відповісти
 
 