Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО
У Донецькій області піротехніки ДСНС знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Вибухонебезпечний предмет виявили на території сільськогосподарських угідь.
Сапери знешкодили бомбу, транспортували її до місця ліквідації та знищили.
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Чайка Київ
показати весь коментар02.04.2024 18:22 Відповісти Мені подобається 0
Pol Chopa #550667
показати весь коментар02.04.2024 18:53 Відповісти Мені подобається 0
boris petrik
показати весь коментар02.04.2024 20:53 Відповісти Мені подобається 0
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