Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО

У Донецькій області піротехніки ДСНС знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вибухонебезпечний предмет виявили на території сільськогосподарських угідь.

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Сапери знешкодили бомбу, транспортували її до місця ліквідації та знищили.