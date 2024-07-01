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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки на юге уничтожены 104 оккупанта и 31 единица вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 10 единиц авто-бронетехники;
  • 2 танка;
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-2";
  • 1 артелирийско-минометная установка;
  • 7 пушек;
  • 3 разведывательных БПЛА "Zala";
  • 4 лодки;
  • 1 миномет;
  • 2 боевые машины пехоты.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой склад материально-технического обеспечения и опорный пункт.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19620) ликвидация (3680) уничтожение (7197) Силы обороны юга (344)


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