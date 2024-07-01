За сутки на юге уничтожены 104 оккупанта и 31 единица вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.
Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 10 единиц авто-бронетехники;
- 2 танка;
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-2";
- 1 артелирийско-минометная установка;
- 7 пушек;
- 3 разведывательных БПЛА "Zala";
- 4 лодки;
- 1 миномет;
- 2 боевые машины пехоты.
Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой склад материально-технического обеспечения и опорный пункт.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.
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