За сутки на юге уничтожены 104 оккупанта и 31 единица вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

10 единиц авто-бронетехники;

2 танка;

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор-2";

1 артелирийско-минометная установка;

7 пушек;

3 разведывательных БПЛА "Zala";

4 лодки;

1 миномет;

2 боевые машины пехоты.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой склад материально-технического обеспечения и опорный пункт.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.