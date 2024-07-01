Уничтожена вражеская техника на "Дорозі люті" поблизости от Угледара. ВИДЕО
Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сняли фрагменты боев и уничтоженную вражескую технику на "Дорозі люті" вблизи Угледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы десятки единиц сожженных вражеских машин.
"Дорога люті" вблизи Угледара с уничтоженной "Черными запорожцами" вражеской техникой. На кладбище российской бронетехники привлекает внимание немалое количество уничтоженных и сгоревших мотоциклов. Эту "секцию спидвея" командование противника отправляло в бой наравне с тяжелой техникой, то есть сознательно бросало живую силу под украинский комбайн смерти без всяких шансов выжить", - отмечается в комментарии к видео.
В кадр попали своеобразные кладбища мототехники.
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