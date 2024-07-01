Уничтожена вражеская техника на "Дорозі люті" поблизости от Угледара. ВИДЕО

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сняли фрагменты боев и уничтоженную вражескую технику на "Дорозі люті" вблизи Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы десятки единиц сожженных вражеских машин.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает вражеский ЗРК "Тор-М2К". ВИДЕО

"Дорога люті" вблизи Угледара с уничтоженной "Черными запорожцами" вражеской техникой. На кладбище российской бронетехники привлекает внимание немалое количество уничтоженных и сгоревших мотоциклов. Эту "секцию спидвея" командование противника отправляло в бой наравне с тяжелой техникой, то есть сознательно бросало живую силу под украинский комбайн смерти без всяких шансов выжить", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Защитники 3-й ОШБр ликвидировали российскую гаубицу МСТА-С, танк, бронеавтомобиль и грузовики оккупантов. ВИДЕО

В кадр попали своеобразные кладбища мототехники.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении. ВИДЕО