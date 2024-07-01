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Новости Видео Война
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Уничтожена вражеская техника на "Дорозі люті" поблизости от Угледара. ВИДЕО

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сняли фрагменты боев и уничтоженную вражескую технику на "Дорозі люті" вблизи Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы десятки единиц сожженных вражеских машин.

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"Дорога люті" вблизи Угледара с уничтоженной "Черными запорожцами" вражеской техникой. На кладбище российской бронетехники привлекает внимание немалое количество уничтоженных и сгоревших мотоциклов. Эту "секцию спидвея" командование противника отправляло в бой наравне с тяжелой техникой, то есть сознательно бросало живую силу под украинский комбайн смерти без всяких шансов выжить", - отмечается в комментарии к видео.

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В кадр попали своеобразные кладбища мототехники.

мотоцикли поле бою
мотоцикли поле бою

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Автор: 

армия РФ (19620) уничтожение (7197) Угледар (132)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо, хлопці-запорожці !
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01.07.2024 14:32
+17
Пекельні мотогонки
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01.07.2024 14:23
+11
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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01.07.2024 14:36
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Пекельні мотогонки
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01.07.2024 14:23 Ответить
Дякуємо, хлопці-запорожці !
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01.07.2024 14:32 Ответить
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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01.07.2024 14:36 Ответить
рубайте їх, хлопці...
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01.07.2024 14:37 Ответить
Не видно разкиданного вокруг мяса. Они позабирали их что ли? Или зверушки растащили.
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01.07.2024 15:05 Ответить
"Безумный Маскаль" - прям аналогия напрашивается!
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01.07.2024 15:08 Ответить
Если они пересели на байки чтобы сподручнее было от дронов уворачиваться, зачем тогда они на них катаются плотной стаей как пчелы?
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01.07.2024 16:01 Ответить
Так, буде виглядати меморіал "нічним вовкам"...
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01.07.2024 16:11 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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01.07.2024 19:40 Ответить
чому без жодного шансу на виживання? немає тіл навколо байків...
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01.07.2024 20:23 Ответить
 
 