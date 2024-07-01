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Дрон-камикадзе попадает вражеский ЗРК "Тор-М2К". ВИДЕО

Операторы беспилотников из третьей отдельной танковой Зализной бригады уничтожили российский ЗРК "Тор-М2К".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины 3 ОТБр поймали жирную добычу - российский ЗРК Тор, который используется для сбивания дронов, вертолетов, самолетов и ракет", - отмечается в комментарии к видео.

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армия РФ (19620) уничтожение (7197) дроны (4079) ЗРК (210)


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зуя собі кацапи наварили гробік...
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01.07.2024 09:57 Ответить
Одними дронами ситим не будеш.
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01.07.2024 10:10 Ответить
Валодья обіцяв мульон дронів.
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01.07.2024 10:29 Ответить
Чотири москаля на сундук мерця,
Йо хо хо, та пляшка боярки!
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01.07.2024 10:28 Ответить
у Monday - манделя
у Tuesday - тьюзделя
у Wednesday - вiнзделя
у Thursday - фiрзделя
у Friday - фрайделя
і по субботах і неділяx в хлоців теж нема парко-хозяйного дня...
Nice job, boys!
very nice !
God save you!
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01.07.2024 12:25 Ответить
ПРИВІТ
У вас помилка, чеотер - сьездей..
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01.07.2024 13:42 Ответить
ми такі вирулемо з цієї сітуації, я знаю я узнавав...
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01.07.2024 13:49 Ответить
порадочному дрону тут і робити нема чого...
як це та ******** щє повзала....
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02.07.2024 03:41 Ответить
 
 