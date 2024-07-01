Дрон-камикадзе попадает вражеский ЗРК "Тор-М2К". ВИДЕО
Операторы беспилотников из третьей отдельной танковой Зализной бригады уничтожили российский ЗРК "Тор-М2К".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Воины 3 ОТБр поймали жирную добычу - российский ЗРК Тор, который используется для сбивания дронов, вертолетов, самолетов и ракет", - отмечается в комментарии к видео.
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Йо хо хо, та пляшка боярки!
у Tuesday - тьюзделя
у Wednesday - вiнзделя
у Thursday - фiрзделя
у Friday - фрайделя
і по субботах і неділяx в хлоців теж нема парко-хозяйного дня...
Nice job, boys!
very nice !
God save you!
У вас помилка, чеотер - сьездей..
як це та ******** щє повзала....