УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 951 9

Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Тор-М2К". ВIДЕО

Оператори безпілотників із третьої окремої танкової Залізної бригади знищили російський ЗРК "Тор-М2К".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Воїни 3 ОТБр вполювали жирну здобич - російський ЗРК Тор, який використовується для збиття дронів, гелікоптерів, літаків та ракет", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого розвідувального БПЛА із ЗРК "Stormer": "Більше всього, що "Орлан-30", бо здорова х#йня". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) дрони (4856) ЗРК (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зуя собі кацапи наварили гробік...
показати весь коментар
01.07.2024 09:57 Відповісти
Одними дронами ситим не будеш.
показати весь коментар
01.07.2024 10:10 Відповісти
Валодья обіцяв мульон дронів.
показати весь коментар
01.07.2024 10:29 Відповісти
Чотири москаля на сундук мерця,
Йо хо хо, та пляшка боярки!
показати весь коментар
01.07.2024 10:28 Відповісти
у Monday - манделя
у Tuesday - тьюзделя
у Wednesday - вiнзделя
у Thursday - фiрзделя
у Friday - фрайделя
і по субботах і неділяx в хлоців теж нема парко-хозяйного дня...
Nice job, boys!
very nice !
God save you!
показати весь коментар
01.07.2024 12:25 Відповісти
ПРИВІТ
У вас помилка, чеотер - сьездей..
показати весь коментар
01.07.2024 13:42 Відповісти
ми такі вирулемо з цієї сітуації, я знаю я узнавав...
показати весь коментар
01.07.2024 13:49 Відповісти
порадочному дрону тут і робити нема чого...
як це та ******** щє повзала....
показати весь коментар
02.07.2024 03:41 Відповісти
 
 