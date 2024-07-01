Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Тор-М2К". ВIДЕО
Оператори безпілотників із третьої окремої танкової Залізної бригади знищили російський ЗРК "Тор-М2К".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Воїни 3 ОТБр вполювали жирну здобич - російський ЗРК Тор, який використовується для збиття дронів, гелікоптерів, літаків та ракет", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йо хо хо, та пляшка боярки!
у Tuesday - тьюзделя
у Wednesday - вiнзделя
у Thursday - фiрзделя
у Friday - фрайделя
і по субботах і неділяx в хлоців теж нема парко-хозяйного дня...
Nice job, boys!
very nice !
God save you!
У вас помилка, чеотер - сьездей..
як це та ******** щє повзала....