Знищена ворожа техніка на "Дорозі люті" поблизу Вугледару. ВIДЕО
Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців зафільмували фрагменти боїв та знищену ворожу техніку на "Дорозі люті" поблизу Вугледару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано десятки одиниць спалених ворожих машин.
"Дорога люті" поблизу Вугледару зі знищеною "Чорними запорожцями" ворожою технікою. На цвинтарі російської бронетехніки привертає увагу чимала кількість знищених та згорілих мотоциклів. Цю "секцію спідвею" командування противника відправляло у бій нарівні з важкою технікою, тобто свідомо кидало живу силу під український комбайн смерті без жодних шансів вижити", - зазначається у коментарі до відео.
В кадр потрапили своєрідні кладовища мототехніки.
Топ коментарі
+20 Dust
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+17 polini orop
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+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.07.2024 14:36 Посилання
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