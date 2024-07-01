Знищена ворожа техніка на "Дорозі люті" поблизу Вугледару. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців зафільмували фрагменти боїв та знищену ворожу техніку на "Дорозі люті" поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано десятки одиниць спалених ворожих машин.

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"Дорога люті" поблизу Вугледару зі знищеною "Чорними запорожцями" ворожою технікою. На цвинтарі російської бронетехніки привертає увагу чимала кількість знищених та згорілих мотоциклів. Цю "секцію спідвею" командування противника відправляло у бій нарівні з важкою технікою, тобто свідомо кидало живу силу під український комбайн смерті без жодних шансів вижити", - зазначається у коментарі до відео.

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В кадр потрапили своєрідні кладовища мототехніки.





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