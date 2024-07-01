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Новини Відео Війна
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Знищена ворожа техніка на "Дорозі люті" поблизу Вугледару. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців зафільмували фрагменти боїв та знищену ворожу техніку на "Дорозі люті" поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано десятки одиниць спалених ворожих машин.

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"Дорога люті" поблизу Вугледару зі знищеною "Чорними запорожцями" ворожою технікою. На цвинтарі російської бронетехніки привертає увагу чимала кількість знищених та згорілих мотоциклів. Цю "секцію спідвею" командування противника відправляло у бій нарівні з важкою технікою, тобто свідомо кидало живу силу під український комбайн смерті без жодних шансів вижити", - зазначається у коментарі до відео.

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 В кадр потрапили своєрідні кладовища мототехніки.

мотоцикли поле бою
мотоцикли поле бою

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Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо, хлопці-запорожці !
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01.07.2024 14:32
+17
Пекельні мотогонки
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01.07.2024 14:23
+11
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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01.07.2024 14:36
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Пекельні мотогонки
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01.07.2024 14:23 Відповісти
Дякуємо, хлопці-запорожці !
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01.07.2024 14:32 Відповісти
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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01.07.2024 14:36 Відповісти
рубайте їх, хлопці...
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01.07.2024 14:37 Відповісти
Не видно разкиданного вокруг мяса. Они позабирали их что ли? Или зверушки растащили.
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01.07.2024 15:05 Відповісти
"Безумный Маскаль" - прям аналогия напрашивается!
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01.07.2024 15:08 Відповісти
Если они пересели на байки чтобы сподручнее было от дронов уворачиваться, зачем тогда они на них катаются плотной стаей как пчелы?
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01.07.2024 16:01 Відповісти
Так, буде виглядати меморіал "нічним вовкам"...
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01.07.2024 16:11 Відповісти
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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01.07.2024 19:40 Відповісти
чому без жодного шансу на виживання? немає тіл навколо байків...
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01.07.2024 20:23 Відповісти
 
 