Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів. ВIДЕО

Точний приліт зі 120-мм міномета зносить голову одному з російських окупантів, який вийшов на позиції у напрямку спецназівців підрозділу Brotherhood of war у Кремінському лісі в Луганській області.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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