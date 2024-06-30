УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10531 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
15 945 25

Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів. ВIДЕО

Точний приліт зі 120-мм міномета зносить голову одному з російських окупантів, який вийшов на позиції у напрямку спецназівців підрозділу Brotherhood of war у Кремінському лісі в Луганській області.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Як звільняли Зміїний два роки тому: унікальні кадри спецоперації від першої особи. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4052) Луганська область (4891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15


показати весь коментар
30.06.2024 13:49
+9
Совсем голову потерял…
показати весь коментар
30.06.2024 13:31
+7
А для чого иому голова?
показати весь коментар
30.06.2024 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Совсем голову потерял…
показати весь коментар
30.06.2024 13:31 Відповісти
Таджики нових нарожают
показати весь коментар
30.06.2024 14:28 Відповісти
совместно с китайцами
показати весь коментар
30.06.2024 14:52 Відповісти
"Но позвольте, а как же он без головы побежал ? Дальше служить ?"
показати весь коментар
30.06.2024 15:10 Відповісти
Жаль! Що не взяв з собою "компанію"!
показати весь коментар
30.06.2024 13:33 Відповісти
Привіт! Ну як, з'їздив по жовту гвардію?
показати весь коментар
30.06.2024 15:12 Відповісти
Тиждень тому виїжджав Був у Дємєйках - бо сказали що від станції Славутич вже потрібна перепустка Набрав лисичок, трохи білих і красноголовців Учора хлопці їздили Матюкалися Спека немилосердна Лисички навіть припекло
показати весь коментар
01.07.2024 15:26 Відповісти
А для чого иому голова?
показати весь коментар
30.06.2024 13:38 Відповісти
А жерти як?
показати весь коментар
30.06.2024 13:40 Відповісти
Можно сразу в шею заталкивать еду. Или в жопу. По крайней мере рузкие через жопу пить водку умеют садясь на бутылку. Осталось только научить их закусывать через жопу
показати весь коментар
30.06.2024 13:45 Відповісти
Кацапи не закусюють - "Закуска градус крадьот".
показати весь коментар
30.06.2024 14:03 Відповісти
А кто же придумал венигрет чтобы блевать красиво?
показати весь коментар
30.06.2024 14:05 Відповісти
Не знаю, але деяким українцям подобається - "Ото вийду, куме, на сніг та як ригну... А воно як сорочка-вишиванка".
показати весь коментар
30.06.2024 14:19 Відповісти
Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів

Тєпєрь опухант, сталбить, на сносях...
показати весь коментар
30.06.2024 13:43 Відповісти


показати весь коментар
30.06.2024 13:49 Відповісти
Атвал башкі!
(в українській мові подібних виразів нема)

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 от-ва́л https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 баш-ки́

Устойчивое сочетание (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ). Используется в качестве именной группы.
Произношениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 МФА : [ɐˈtvaɫ bɐˈʂkʲi]Семантические свойстваЗначениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. нечто удивительное, необыкновенное, сверхъестественное ◆ ❬…❭ - А фирменные компьютерные программы знаешь сколько стоят? Отвал башки, короче… Поэтому «пиратка» идёт нарасхват. ❬…❭ Алексей Грачёв, «Ярый против видеопиратов», 1999 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ ❬…❭ И платье у меня было - просто отвал башки. ❬…❭ Вера Шенгелия, «Ей легко» // «Домовой», 2002 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]
показати весь коментар
30.06.2024 13:57 Відповісти
А там голови і не було
Із головою був би - не приперся би на чужу землю....
показати весь коментар
30.06.2024 14:06 Відповісти
Так буде з кожним кацапом на нашій землі!!
показати весь коментар
30.06.2024 14:25 Відповісти
Это как в том старом анекдоте "катится голова из под трамвая,и говорит "Ничего себе за хлебушком сбегала" А здесь "Нихрена себе из окопа выглянула"
показати весь коментар
30.06.2024 15:00 Відповісти
Навіщо ця брехня, якщо би у москаля була голова, то поліз би він с ху...лостану в Україну.
показати весь коментар
30.06.2024 15:01 Відповісти
Я розумію втратити голову від кохання, але отак на чужій землі - це якась ганьба!
показати весь коментар
30.06.2024 15:13 Відповісти
Ни хрена себе... Подзаработал.
Каждой твари по мине.
показати весь коментар
30.06.2024 15:24 Відповісти
он выжил-ведь в башке нет мозгов!
показати весь коментар
30.06.2024 15:44 Відповісти
верхнюю сраку ему оторвало, а не голову.
показати весь коментар
01.07.2024 00:25 Відповісти
 
 