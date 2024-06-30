Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів. ВIДЕО
Точний приліт зі 120-мм міномета зносить голову одному з російських окупантів, який вийшов на позиції у напрямку спецназівців підрозділу Brotherhood of war у Кремінському лісі в Луганській області.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 V #508818
показати весь коментар30.06.2024 13:49 Посилання
+9 Артм Воронцов
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+7 Валентин Коваль #587289
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Тєпєрь опухант, сталбить, на сносях...
(в українській мові подібних виразів нема)
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 от-ва́л https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 баш-ки́
Устойчивое сочетание (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ). Используется в качестве именной группы.
Произношениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 МФА : [ɐˈtvaɫ bɐˈʂkʲi]Семантические свойстваЗначениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. нечто удивительное, необыкновенное, сверхъестественное ◆ ❬…❭ - А фирменные компьютерные программы знаешь сколько стоят? Отвал башки, короче… Поэтому «пиратка» идёт нарасхват. ❬…❭ Алексей Грачёв, «Ярый против видеопиратов», 1999 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ ❬…❭ И платье у меня было - просто отвал башки. ❬…❭ Вера Шенгелия, «Ей легко» // «Домовой», 2002 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]
Із головою був би - не приперся би на чужу землю....
Каждой твари по мине.