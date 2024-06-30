Як звільняли Зміїний два роки тому: унікальні кадри спецоперації від першої особи. ВIДЕО
Два роки тому українські захисники визволили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СБУ.
У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", - написали спецпризначенці.
Топ коментарі
+24 Луиза Пивдень
показати весь коментар30.06.2024 12:16 Посилання
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.06.2024 12:23 Посилання
+14 MrStepanovM
показати весь коментар30.06.2024 12:30 Посилання
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Годі вже в кожному шукати кацапа! Їх справжніх більш, ніж вдосталь як за, порєбріком, так і перед ним, а ми ще між собою серемось через дурниці.
А ЗВІЛЬНЕННЯ від кацапських терористів
це виліковується лише кулею в лоба
Як зачалі на росії крестітся тремя перстамі - так і пропала росия
Лише тролити вас - ви ж кацапи давним-давно обкакались "кієв за трі дня" а робите вид що лайном від вас за 100 кілометрі не несе.
Ви або крєстік симіте, або труси одіньтє.
Терпілами ви були при путіні вертікальном - останитеся терпілами і коли путін стане горізонтальним
А про НЕ успішні проби захопити острів кацапи не пишуть - бо кацапи - лузеро-терпіли
Але залишаються питання- із якою метою вклали скільки життів першокласних біців, якщо по острову- скелі, фактично можливо було наносити ураження звичайною ствольною артою?
Через два тижні обстрілів, там і жуків би не лишилося, не тільки роійського гарнізону.
постанова розрахована на справжніх дурнів