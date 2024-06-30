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Як звільняли Зміїний два роки тому: унікальні кадри спецоперації від першої особи. ВIДЕО

Два роки тому українські захисники визволили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СБУ.

У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", - написали спецпризначенці.

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Автор: 

Зміїний (164) СБУ (12921)


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Топ коментарі
+24
Слава ЗСУ !!! ❤
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30.06.2024 12:16
+16
Вічна пам'ять бійцям і пілотам, які віддали своє життя під час всіх спроб захоплення острова !...
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30.06.2024 12:23
+14
саме так..всіх спроб...бо тільки про успішну розповідають...
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30.06.2024 12:30
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Слава ЗСУ !!! ❤
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30.06.2024 12:16 Відповісти
Вічна пам'ять бійцям і пілотам, які віддали своє життя під час всіх спроб захоплення острова !...
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30.06.2024 12:23 Відповісти
Не захоплення, а звільнення, кацапе. Ви палитесь у деталях.
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30.06.2024 12:28 Відповісти
З деталями все добре, адже звільнити можна людей чи населений пункт (з його мешканцями), а тут лише перезахоплення території, котру в нас вкрав ворог.
Годі вже в кожному шукати кацапа! Їх справжніх більш, ніж вдосталь як за, порєбріком, так і перед ним, а ми ще між собою серемось через дурниці.
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30.06.2024 13:18 Відповісти
НЕ захоплення і НЕ пере-захоплення і НЕ пере-пере-захоплення, кацапи
А ЗВІЛЬНЕННЯ від кацапських терористів
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30.06.2024 13:37 Відповісти
Правильно! Нащо ті аргументи, коли можна просто обізвати кацапом?
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30.06.2024 15:18 Відповісти
кацап - це стан мозку
це виліковується лише кулею в лоба
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30.06.2024 16:43 Відповісти
То вам видніше, тролику, - сперечатися з цього приводу не буду. Це ж ви працюєте на кацапів, поглиблюючи розкол українського суспільства - мабуть знаєте своїх працедавців краще, за мене.
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30.06.2024 19:09 Відповісти
Немає ніякого розколу крім https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 православного розколу патриарха Ніконта .
Як зачалі на росії крестітся тремя перстамі - так і пропала росия
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30.06.2024 19:17 Відповісти
І ваще - що звами кацапами робити?
Лише тролити вас - ви ж кацапи давним-давно обкакались "кієв за трі дня" а робите вид що лайном від вас за 100 кілометрі не несе.
Ви або крєстік симіте, або труси одіньтє.
Терпілами ви були при путіні вертікальном - останитеся терпілами і коли путін стане горізонтальним
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30.06.2024 19:24 Відповісти
Зебілик, не скигли.
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30.06.2024 13:37 Відповісти
"Интерфакс: Российские военные выведены с острова Змеиный как демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна"
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30.06.2024 13:43 Відповісти
Ось тут ти перднув у калюжу. Ти ж не забув, що твій зелений кумир розповідав на всю країну, що українці і кацапи - "одін нарот".
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30.06.2024 20:23 Відповісти
У мене немає кумирів, пердуне. І я не пам'ятаю, щоб хтось таке розповідав, окрім мертведчуків-табачнннинків і тп риговської мерзоти.
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01.07.2024 15:56 Відповісти
саме так..всіх спроб...бо тільки про успішну розповідають...
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30.06.2024 12:30 Відповісти
Історію пишуть ПЕРЕМОЖЦІ - Українська Армія
А про НЕ успішні проби захопити острів кацапи не пишуть - бо кацапи - лузеро-терпіли
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30.06.2024 13:39 Відповісти
На жаль, Змііїний-це скеля..статична ціль.Тільки після закінчення війни,можна буде говорити про його повноцінне значення. А зараз це предмет, по якому ,в любий час можуть прилетіти ракєти.
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30.06.2024 12:43 Відповісти
Це стратегічна "скеля". Кацапи намагалися зробити з неї ключовий елемент системи ППО і ннагляду у західній частині Чорного моря.
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30.06.2024 13:18 Відповісти
І в них це вийшло?
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30.06.2024 22:01 Відповісти
Ні, не вийшло. Бо нібито ми поставили арту на баржі і розстрілювали їх системи ППО артою. Не зннаю, чи це правда, чи легенда.
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01.07.2024 15:57 Відповісти
І, до кінця війни, ні в кого не вийде.
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01.07.2024 22:44 Відповісти
Два роки тому збулося пророцтво нашого бійця про кацапський корабель. Слава ЗСУ! Ганьба зеленим п'явкам!
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30.06.2024 12:53 Відповісти
Я от не розумію, навіщо взагалі треба було висаджуватися на цей острів? Вигнали кацапів обстрілами і добре. Там же зараз немає нікого і нічого?
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30.06.2024 12:54 Відповісти
Слава Героям!
Але залишаються питання- із якою метою вклали скільки життів першокласних біців, якщо по острову- скелі, фактично можливо було наносити ураження звичайною ствольною артою?
Через два тижні обстрілів, там і жуків би не лишилося, не тільки роійського гарнізону.
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30.06.2024 12:58 Відповісти
Ви не уявляєте, на що підуть деякі люди заради нової блискучої медальки на кітелі.
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30.06.2024 13:15 Відповісти
Особливо, коли хвалько мріє показати свою велич перед ****** напередодні 9-го травня, бо совковий символізм йому дуже подобається...
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30.06.2024 13:41 Відповісти
то сонцесяйний дав наказ звільнити острів до дня 9 травня 2022 року, щоб попиаритися. Буданов виконав.
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30.06.2024 14:32 Відповісти
Тоді весь час оголошували -Хто контролює Зміїний той контролює Чорне море. Навіщо було вселяти в людей нездійснену мрію як доконаний факт? На кадрах не видно жодного вбитого або полоненого на острові москаля. Не применшуючи роботу спецслужби, військові розповідали що ворог самотужки покинув острів через постійні обстріли в тч Богданою.
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30.06.2024 13:31 Відповісти
Шкода що СБУ яке кошмарить бізнес, слідкує як переодягаються журналістки і СБУ яке виконує бойові задачі це одна і та ж сама організація. Про реформу СБУ і відділення гамна від сметани ніхто в офісі президента неговорить. Тому скільки таких спец операцій непроводьте - СБУ всеодно буде гімном.
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30.06.2024 13:43 Відповісти
Диму було багато, це добре. А де мертві москалі? Чи їх уже там не було ?
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30.06.2024 13:53 Відповісти
То СБУ потопталось по мертвим ГУРівцям, щоб відосик зняти?
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30.06.2024 14:15 Відповісти
Відео штурму на 8 травня 2022 року, там бе блазню засвербіло попіаритися на 9 травня і він дав наказ штурмувати острів без підгтовки є? Там де усі загинули. Чи неможна бубочку турбувати?
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30.06.2024 14:30 Відповісти
Поклали найкращих, т.с. "цвет" спецпризначинців. За що? Задля піару?
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30.06.2024 14:53 Відповісти
А чому не демонструють першу спробу героїчного Буданова, при якій він поклав елітній спецназ ГУР, чомусь вирішивши, що вони в лобовій атаці візьмуть укріплений острів, як подарунок для піару Зеленково?
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30.06.2024 15:45 Відповісти
Крім того,що блогер-мясник поклав елітній спецназ( чим не содоль-2),ще і розбубнили,що там перестріляли захоплених рос.військових,типу,для гуру такий варіант прохідний,незважаючи на конвенції,ну,хоча би промовчали,а не здавати своїх прийняли.
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30.06.2024 16:04 Відповісти
А де підкопчені орки ?
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30.06.2024 17:07 Відповісти
статистів не встигли завезти
постанова розрахована на справжніх дурнів
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30.06.2024 18:17 Відповісти
епічна музика, баканов на білому коні і... жодного замордованого кацапа.. думаю, якби вони там були, живі чи мертві, то фСБУшники утрималися туди висаджуватися
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30.06.2024 23:05 Відповісти
 
 