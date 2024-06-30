Як звільняли Зміїний два роки тому: унікальні кадри спецоперації від першої особи. ВIДЕО

Два роки тому українські захисники визволили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СБУ.

У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", - написали спецпризначенці.

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