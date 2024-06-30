57-річний кулеметник Олександр про ліквідацію окупанта на околицях Бахмуту: "Це мій найкращий спогад у житті". ВIДЕО
У листопаді 2023 року воїни 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" поширили відео, на якому під час бою на околицях Бахмуту російського окупанта ударною хвилею викидає з окопа з такою силою, що він буквально робить сальто у повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді в загарбника влучив кулеметник Олександр (Гогі) – 57-річний водій автобуса, який потрапив на війну з окупованої Запоріжчини. Попри вік та недуги, він сам обрав спеціальність, яка дозволить якнайбільше бити ворога. І той постріл боєць вважає найкращим, що зробив у житті.
Детальніше про це дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з українським захисником на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+15 Наталья Тамариск
показати весь коментар30.06.2024 11:21 Посилання
+12 Andrey Servetnik
показати весь коментар30.06.2024 11:28 Посилання
+11 Яр Холодний
показати весь коментар30.06.2024 13:22 Посилання
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Де ви, теоретики 35-45?
а після 60+ вже не розженешся - болячки.
боляче коли молоді гинуть, за старших менше болить - вони гідно вмирають, не в памперсах
дякуємо Гогі, бережи тебе Бог !
А приблуди95, на посадах, тільки крадуть гроші та майно, а потім тікають до банківських рахунків на Захід ЄС та США…
Адже ти бачив браунінга (крупнокаліберного) на відео? А ще там є і ДШК - кулі пів дюйма, а це огого