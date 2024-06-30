57-річний кулеметник Олександр про ліквідацію окупанта на околицях Бахмуту: "Це мій найкращий спогад у житті". ВIДЕО

У листопаді 2023 року воїни 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" поширили відео, на якому під час бою на околицях Бахмуту російського окупанта ударною хвилею викидає з окопа з такою силою, що він буквально робить сальто у повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді в загарбника влучив кулеметник Олександр (Гогі) – 57-річний водій автобуса, який потрапив на війну з окупованої Запоріжчини. Попри вік та недуги, він сам обрав спеціальність, яка дозволить якнайбільше бити ворога. І той постріл боєць вважає найкращим, що зробив у житті.

Детальніше про це дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з українським захисником на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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