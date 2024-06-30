57-летний пулеметчик Александр о ликвидации оккупанта в окрестностях Бахмута: "Это мое лучшее воспоминание в жизни". ВИДЕО
В ноябре 2023 года воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" распространили видео, на котором во время боя в окрестностях Бахмута российского оккупанта ударной волной выбрасывает из окопа с такой силой, что он буквально делает сальто в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда в захватчика попал пулеметчик Александр "Гоги" - 57-летний водитель автобуса, который попал на войну из оккупированной Запорожской области. Несмотря на возраст и болезни, он сам выбрал специальность, которая позволит больше бить врага. И тот выстрел боец считает лучшим, что сделал в жизни.
Подробнее об этом смотрите далее в эксклюзивном интервью с украинским защитником на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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+15 Наталья Тамариск
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показать весь комментарий30.06.2024 13:22 Ссылка
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Де ви, теоретики 35-45?
а після 60+ вже не розженешся - болячки.
боляче коли молоді гинуть, за старших менше болить - вони гідно вмирають, не в памперсах
дякуємо Гогі, бережи тебе Бог !
А приблуди95, на посадах, тільки крадуть гроші та майно, а потім тікають до банківських рахунків на Захід ЄС та США…
Адже ти бачив браунінга (крупнокаліберного) на відео? А ще там є і ДШК - кулі пів дюйма, а це огого