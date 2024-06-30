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Новости Видео Война
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57-летний пулеметчик Александр о ликвидации оккупанта в окрестностях Бахмута: "Это мое лучшее воспоминание в жизни". ВИДЕО

В ноябре 2023 года воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" распространили видео, на котором во время боя в окрестностях Бахмута российского оккупанта ударной волной выбрасывает из окопа с такой силой, что он буквально делает сальто в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда в захватчика попал пулеметчик Александр "Гоги" - 57-летний водитель автобуса, который попал на войну из оккупированной Запорожской области. Несмотря на возраст и болезни, он сам выбрал специальность, которая позволит больше бить врага. И тот выстрел боец считает лучшим, что сделал в жизни.

Подробнее об этом смотрите далее в эксклюзивном интервью с украинским защитником на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Пограничники точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

интервью (231) Бутусов Юрий (4381) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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Топ комментарии
+15
Клас мужик!!!!
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30.06.2024 11:21
+12
Дякую Захиснику !!! Бутусов молодець , що так робить свою справу . це не гівномарафон та інше зелене лайно.!
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30.06.2024 11:28
+11
Цікаво - що на це сказала-б "пані Фаріон"? Людина щирою літературною російською мовою розказує як вона "во славу України" та "на захист України" вбиває росіян-окупантів! У неї повинен статься "розрив шаблону"!!!
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30.06.2024 13:22
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Клас мужик!!!!
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30.06.2024 11:21 Ответить
Цікаво - що на це сказала-б "пані Фаріон"? Людина щирою літературною російською мовою розказує як вона "во славу України" та "на захист України" вбиває росіян-окупантів! У неї повинен статься "розрив шаблону"!!!
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30.06.2024 13:22 Ответить
А де ти наберешся україномовних в Україні?! Якщо її 350 років окацаплювали?!
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30.06.2024 13:33 Ответить
Хто хотів - той зумів залишиться "україномовним" навіть в глибині Росії Я прожив у Росії з 1979-го по 1992-й Моя дружина прожила в "російськомовній Одесі з 1978 та в Росії з 1983-го по 1992-й Дитина перша народилася в Росії в 1985-му і прожила там до 1992-го Але в сім"ї було чітке правило: дома - УКРАЇНСЬКОЮ!!! Дитина міняла школи і мови - як "перчатки" "нульовий" клас - російською Перший - українською Другий- в російськомовній школі Криму Третій українською Потім пішла лише українська Але змінила три школи Закінчила на "відмінно" Зараз володіє трьома мовами: українською (рідною) (Говорить чистіше ніж її однолітки з моєї Батьківщини - осередка літературної мови України) Російською - на рівні студента філологічного факультету російського педінституту І англійською - на побутовому рівні
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30.06.2024 13:49 Ответить
Ну, ви ж не впливали на політику омосковлення в Україні. Впливали інші люде. Стан суспільства - це стан його еліти. До речі, з вимови воїна з відео зрозуміло, що окацаплення не торкнулося його вродженого м'якого "Г". Пізно вчити мову в окопах, раніше треба було думати (якщо не доходило, мала б бути відповідна політика держави). А якого уя кацапоїдні пацюки в тилу засмічують простір людоїдською?!
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30.06.2024 14:41 Ответить
Я "іншим" українцям заважав говорить в сім"ї українською? Я зараз цьому заважаю?!
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30.06.2024 14:52 Ответить
Сказала б шо він не має права називатися українцем. Але шо з неї взяти? Вона ж ібан*та...
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30.06.2024 18:21 Ответить
А что ей говорить? Минимум 50% солдат на фронте говорят по руски, зато 100% ухилянтов на Цензоре - украиномовны. Давно пора заткнуть хавальники и фарион и ее однодумцам.
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30.06.2024 22:59 Ответить
Фаріон права по суті - українізація нам потрібна. Але в силу їбануттості Фаріон замінює нормальну, повільну, лагідну українізацію якоюсь тупою істерикою.
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01.07.2024 11:18 Ответить
Тренер з гімнастики для свинособак.
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30.06.2024 11:25 Ответить
Дякую Захиснику !!! Бутусов молодець , що так робить свою справу . це не гівномарафон та інше зелене лайно.!
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30.06.2024 11:28 Ответить
Хтось колись тут писав, що 55+ не беруть у штурмову піхоту. Щось там про старих дідів...
Де ви, теоретики 35-45?
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30.06.2024 11:41 Ответить
в 55 +/- ще можна покозакувати : й здоровья так-сяк дозволяє, діти й онуки є, тай і вже пожив - навіть вмирати не страшно.
а після 60+ вже не розженешся - болячки.

боляче коли молоді гинуть, за старших менше болить - вони гідно вмирають, не в памперсах

дякуємо Гогі, бережи тебе Бог !
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30.06.2024 12:53 Ответить
У мене "болячки" полізли після 55-ти А йшов на пенсію - з чистою медичною кнжкою!
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30.06.2024 13:24 Ответить
Слава нашим мужнім Героям і гарного їм здоровʼя👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.06.2024 11:51 Ответить
На таких Українцях, і тримається НЕЗЛАМНІСТЬ України!
А приблуди95, на посадах, тільки крадуть гроші та майно, а потім тікають до банківських рахунків на Захід ЄС та США…
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30.06.2024 11:54 Ответить
God bless you!
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30.06.2024 12:21 Ответить
Настоящий мужик! ВОИН! Защитник нашей Неньки! Храни тебя Господь дорогой. Русскоязычные вместе с украиномовными воююют против рашистско-путинских паскуд и удобряют ими нашу святую землю. Всю болотную мразь что пришла с агрессией оставим гнить в наших родных полях и посадках... Слава Украине! Героям Слава!...
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30.06.2024 12:35 Ответить
Цікавий постріл! Знаю що дичина так підстрибує і робить заднє сальто при попаданні в голову (у мене особисто так підскакували один підсвинок одна лисиця лисиця і зайці (тричі) По людині сказать не можу!...
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30.06.2024 13:17 Ответить
мацкалі-стєрхи
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30.06.2024 13:27 Ответить
Військовий журналіст Бутусов серйозно пише про ударну хвилю від чого? ...від кулементної кулі?
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30.06.2024 13:38 Ответить
Если в плиту бронежилета попала, то такое может быть.
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30.06.2024 14:08 Ответить
Просту фізику ніхто не відміняв. Можна легко порахувати, адже все відомо - 1. швидкість кулі (точніше куль) 2. її (їх) масу 3. масу об'єкта (орка)
Адже ти бачив браунінга (крупнокаліберного) на відео? А ще там є і ДШК - кулі пів дюйма, а це огого
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30.06.2024 14:33 Ответить
Так, а ще у фiзицi є 3-й закон Ньютона
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30.06.2024 14:55 Ответить
Найкрашя робота в світі
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30.06.2024 14:18 Ответить
Дякую тобі , Герою . Щастить тобі.
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30.06.2024 21:12 Ответить
Дякую Вам
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01.07.2024 08:40 Ответить
 
 