57-летний пулеметчик Александр о ликвидации оккупанта в окрестностях Бахмута: "Это мое лучшее воспоминание в жизни". ВИДЕО

В ноябре 2023 года воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" распространили видео, на котором во время боя в окрестностях Бахмута российского оккупанта ударной волной выбрасывает из окопа с такой силой, что он буквально делает сальто в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда в захватчика попал пулеметчик Александр "Гоги" - 57-летний водитель автобуса, который попал на войну из оккупированной Запорожской области. Несмотря на возраст и болезни, он сам выбрал специальность, которая позволит больше бить врага. И тот выстрел боец считает лучшим, что сделал в жизни.

Подробнее об этом смотрите далее в эксклюзивном интервью с украинским защитником на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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