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Пограничники точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

Точные сбросы боеприпасов с дронов пограничников бригады "Месть" ликвидировали одного оккупанта, еще пятерых ранили на Северском направлении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Также смотрите: Наши воины уничтожили вражеский миномет на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) уничтожение (7171)


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найдієвіші -це звичайні гранати
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30.06.2024 11:41 Ответить
все, що трішечки розриває лаптєносітєлєй - найдієвіше
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30.06.2024 12:34 Ответить
 
 