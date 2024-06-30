Пограничники точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО
Точные сбросы боеприпасов с дронов пограничников бригады "Месть" ликвидировали одного оккупанта, еще пятерых ранили на Северском направлении
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Bob Fayn
показать весь комментарий30.06.2024 11:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Иван Сирко #490186
показать весь комментарий30.06.2024 12:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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