Пограничники точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

Точные сбросы боеприпасов с дронов пограничников бригады "Месть" ликвидировали одного оккупанта, еще пятерых ранили на Северском направлении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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