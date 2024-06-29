Наши воины уничтожили вражеский миномет на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский миномет на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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