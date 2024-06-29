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Наши воины уничтожили вражеский миномет на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский миномет на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также: Пограничники уничтожили вражескую технику и ликвидировали оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) уничтожение (7165)


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Хто мені диваному експерту у віці пояснить слова громадянина зєлєнскаво "На харьківському напрямку всЬо стабілізовано." ??? А війська терористів сидять на захваленому плацдармі наче їм хто допомагає зі .... ставки ? Про ротацію, про додаткові сили, про зброю - все то вони знають, як хтось на вухо їм шепоче.
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29.06.2024 17:25 Ответить
... шепоче...
але невже немає змоги вирахувати "козачка"?
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29.06.2024 18:05 Ответить
 
 