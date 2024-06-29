Пограничники уничтожили вражескую технику и ликвидировали оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов пограничной комендатуры "Шквал" разбили технику и ликвидировали оккупантов на Харьковском направлении. Потери врага уточняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Также смотрите: Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских систем ПВО. ВИДЕО