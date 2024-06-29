Прикордонники знищили ворожу техніку та ліквідували окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів прикордонної комендатури "Шквал" розтрощили техніку та ліквідували окупантів на Харківському напрямку. Втрати ворога уточнюються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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"Ця цифра була приблизно 5 тис. військ, якщо це підготовлені якісь більш-менш війська. Решта - це регулярна армія Республіки Білорусь, яку готували вкрай рідко і вкрай неякісно.