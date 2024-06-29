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Прикордонники знищили ворожу техніку та ліквідували окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів прикордонної комендатури "Шквал" розтрощили техніку та ліквідували окупантів на Харківському напрямку. Втрати ворога уточнюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських систем ППО. ВIДЕО

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Держприкордонслужба ДПСУ (6119) Харківщина (6054) знищення (7488)


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А як це, роззнищили?
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29.06.2024 16:25 Відповісти
Навіть Гугл перекладач , не знає слова ,, роззнищили''.Велике прохання всім ,авторам, назви писать , зрозумілою мовою 👺
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29.06.2024 16:28 Відповісти
І що, з цього відео, я маю зрозуміти?
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29.06.2024 21:54 Відповісти
Скільки білоруських військових може потенційно вступити у війну з Україною на боці країни-агресора Росії.

"Ця цифра була приблизно 5 тис. військ, якщо це підготовлені якісь більш-менш війська. Решта - це регулярна армія Республіки Білорусь, яку готували вкрай рідко і вкрай неякісно.
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30.06.2024 07:29 Відповісти
 
 