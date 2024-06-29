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Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських систем ППО. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО. Зазначається, що спецпризначенцям вдалося вполювати: чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2", три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1", один зенітно-ракетний комплес "БУК".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони прямим попаданням снаряда накрили росіян, які переховувалися. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3261) СБУ (12918) знищення (7483)


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Топ коментарі
+15
Самая фишка в том что это ПВО ближнего и среднего радиуса действия, которое должно защищать от беспилотников - было уничтожено беспилотниками...Очень круто
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29.06.2024 14:25
+9
кугут одно добовий, запитай у свого пюрера про різницю.
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29.06.2024 14:55
+4
як сказав би старий дідо-"Але то є файна робота"
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29.06.2024 14:24
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як сказав би старий дідо-"Але то є файна робота"
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29.06.2024 14:24 Відповісти
старенький дідо б ще зауважив:"Прикро, що лейтенанта Бакланова ОПа зебіла не дає знайти?"
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29.06.2024 14:53 Відповісти
Самая фишка в том что это ПВО ближнего и среднего радиуса действия, которое должно защищать от беспилотников - было уничтожено беспилотниками...Очень круто
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29.06.2024 14:25 Відповісти
Які системи ППО можуть збивати дрони?
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29.06.2024 14:41 Відповісти
Вообще то любые. Потому что как системы ПВО так и дроны бывают разные. Петриот не может сбить Орлан-10, а Стрела не может сбить Глобал Хок...
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29.06.2024 14:50 Відповісти
Петріот може збити Орлан, не пишіть дичину, просто витрачати ракету яка вартує 1-2 млн на дрон то таке, але коли дійсно припікає і немає чим іншим збивати то збивають як петріотами так і с-300.
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29.06.2024 14:55 Відповісти
Головка самонаведения ракеты такую малую цель не захватит, особенно в С-300. У пластмассового орлана ни тепловой сигнатуры, ни ЭПР практически нет
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29.06.2024 14:57 Відповісти
ціль підсвічує радар не чув нє ?
якось же збили серби старими совковим мотлохом F-117.
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29.06.2024 15:09 Відповісти
у тому випадку, були злі парфуми та пекельні борошна у вигляді дощу та певних недопрацювань. До речі, кажуть, що китайози відкупили уламки та створили "свою" технологію Стелс на її основі.
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29.06.2024 15:25 Відповісти
Ніту теплової сигнатури хіба в тому випадку якшо це просто пластикова модель яку запустили з рогатки ( хоча стоп - навіть тоді тоді є сигнатура - фізика вона така а модель не чорна діра ) - двигун електричний виділяє тепло електроніка також .
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29.06.2024 21:10 Відповісти
А вы уверены что головка самонаведения, рассчитанная на тепловое излучение тысяч киловатт реактивного двигателя, излучения нагретых до сотен градусов деталей с площадью в квадратные метры - сможет различить в теплом небе - градусов двадцать - деталь размером с кулак - с температурой 50 градусов, да еще и спрятанную в стеклопластиковом кожухе? Почему то умные люди у нас переделывая стрелу и осу под сбивание дронов - хотят перевести ракеты на телеуправление? Потому что ни тепловая ни радиолокационная головка самонаведения такие маленькие цели просто не видит, они не создавались для этого. Никто не думал что придется сбивать авиамодели.
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29.06.2024 21:25 Відповісти
зараз коштує понад $5 мільйонів
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30.06.2024 05:56 Відповісти
Розчищають поляну перед заходом Ф 16 ....
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29.06.2024 14:40 Відповісти
кугут одно добовий, запитай у свого пюрера про різницю.
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29.06.2024 14:55 Відповісти
Кукурікало, а так дійде?
Підлога країни їздить в намистах, немає сечі терпіти ці пекельні борошна! Вже кров кипить у Віднях!
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29.06.2024 15:20 Відповісти
А кто тебя выпустил из *****рашского курятника?
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29.06.2024 16:16 Відповісти
Шкода що СБУ яке кошмарить бізнес, слідкує як переодягаються журналістки і СБУ яке виконує бойові задачі це одна і та ж сама організація. Про реформу СБУ і відділення гамна від сметани ніхто в офісі президента неговорить. Тому скільки таких спец операцій непроводьте - СБУ всеодно буде гімном.
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30.06.2024 15:27 Відповісти
 
 