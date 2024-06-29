Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських систем ППО. ВIДЕО
Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО. Зазначається, що спецпризначенцям вдалося вполювати: чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2", три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1", один зенітно-ракетний комплес "БУК".
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Dmitry Begemotovich
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+9 Ig Shu
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+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар29.06.2024 14:24 Посилання
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ланова ОПа зебіла не дає знайти?"
якось же збили серби старими совковим мотлохом F-117.
Підлога країни їздить в намистах, немає сечі терпіти ці пекельні борошна! Вже кров кипить у Віднях!