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Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских систем ПВО. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ уничтожают российские системы ПВО. Отмечается, что спецназовцам удалось поймать: четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", один зенитно-ракетный комплес "БУК".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны прямым попаданием снаряда накрыли скрывавшихся россиян. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2818) СБУ (19985) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+15
Самая фишка в том что это ПВО ближнего и среднего радиуса действия, которое должно защищать от беспилотников - было уничтожено беспилотниками...Очень круто
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29.06.2024 14:25
+9
кугут одно добовий, запитай у свого пюрера про різницю.
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29.06.2024 14:55
+4
як сказав би старий дідо-"Але то є файна робота"
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29.06.2024 14:24
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як сказав би старий дідо-"Але то є файна робота"
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29.06.2024 14:24 Ответить
старенький дідо б ще зауважив:"Прикро, що лейтенанта Бакланова ОПа зебіла не дає знайти?"
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29.06.2024 14:53 Ответить
Самая фишка в том что это ПВО ближнего и среднего радиуса действия, которое должно защищать от беспилотников - было уничтожено беспилотниками...Очень круто
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29.06.2024 14:25 Ответить
Які системи ППО можуть збивати дрони?
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29.06.2024 14:41 Ответить
Вообще то любые. Потому что как системы ПВО так и дроны бывают разные. Петриот не может сбить Орлан-10, а Стрела не может сбить Глобал Хок...
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29.06.2024 14:50 Ответить
Петріот може збити Орлан, не пишіть дичину, просто витрачати ракету яка вартує 1-2 млн на дрон то таке, але коли дійсно припікає і немає чим іншим збивати то збивають як петріотами так і с-300.
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29.06.2024 14:55 Ответить
Головка самонаведения ракеты такую малую цель не захватит, особенно в С-300. У пластмассового орлана ни тепловой сигнатуры, ни ЭПР практически нет
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29.06.2024 14:57 Ответить
ціль підсвічує радар не чув нє ?
якось же збили серби старими совковим мотлохом F-117.
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29.06.2024 15:09 Ответить
у тому випадку, були злі парфуми та пекельні борошна у вигляді дощу та певних недопрацювань. До речі, кажуть, що китайози відкупили уламки та створили "свою" технологію Стелс на її основі.
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29.06.2024 15:25 Ответить
Ніту теплової сигнатури хіба в тому випадку якшо це просто пластикова модель яку запустили з рогатки ( хоча стоп - навіть тоді тоді є сигнатура - фізика вона така а модель не чорна діра ) - двигун електричний виділяє тепло електроніка також .
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29.06.2024 21:10 Ответить
А вы уверены что головка самонаведения, рассчитанная на тепловое излучение тысяч киловатт реактивного двигателя, излучения нагретых до сотен градусов деталей с площадью в квадратные метры - сможет различить в теплом небе - градусов двадцать - деталь размером с кулак - с температурой 50 градусов, да еще и спрятанную в стеклопластиковом кожухе? Почему то умные люди у нас переделывая стрелу и осу под сбивание дронов - хотят перевести ракеты на телеуправление? Потому что ни тепловая ни радиолокационная головка самонаведения такие маленькие цели просто не видит, они не создавались для этого. Никто не думал что придется сбивать авиамодели.
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29.06.2024 21:25 Ответить
зараз коштує понад $5 мільйонів
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30.06.2024 05:56 Ответить
Розчищають поляну перед заходом Ф 16 ....
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29.06.2024 14:40 Ответить
кугут одно добовий, запитай у свого пюрера про різницю.
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29.06.2024 14:55 Ответить
Кукурікало, а так дійде?
Підлога країни їздить в намистах, немає сечі терпіти ці пекельні борошна! Вже кров кипить у Віднях!
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29.06.2024 15:20 Ответить
А кто тебя выпустил из *****рашского курятника?
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29.06.2024 16:16 Ответить
Шкода що СБУ яке кошмарить бізнес, слідкує як переодягаються журналістки і СБУ яке виконує бойові задачі це одна і та ж сама організація. Про реформу СБУ і відділення гамна від сметани ніхто в офісі президента неговорить. Тому скільки таких спец операцій непроводьте - СБУ всеодно буде гімном.
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30.06.2024 15:27 Ответить
 
 