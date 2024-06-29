Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских систем ПВО. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ уничтожают российские системы ПВО. Отмечается, что спецназовцам удалось поймать: четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", один зенитно-ракетный комплес "БУК".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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