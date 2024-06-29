Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских систем ПВО. ВИДЕО
Спецназовцы СБУ уничтожают российские системы ПВО. Отмечается, что спецназовцам удалось поймать: четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", один зенитно-ракетный комплес "БУК".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
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+15 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий29.06.2024 14:25 Ссылка
+9 Ig Shu
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+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий29.06.2024 14:24 Ссылка
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ланова ОПа зебіла не дає знайти?"
якось же збили серби старими совковим мотлохом F-117.
Підлога країни їздить в намистах, немає сечі терпіти ці пекельні борошна! Вже кров кипить у Віднях!