Силы обороны прямым попаданием снаряда накрыли скрывавшихся россиян. ВИДЕО
Российские солдаты забегают в сарай и их накрывает прямым попаданием снаряда.
Впечатляющие кадры от подразделения Грифон 501 батальона морской пехоты опубликованы в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
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