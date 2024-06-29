Силы обороны прямым попаданием снаряда накрыли скрывавшихся россиян. ВИДЕО

Российские солдаты забегают в сарай и их накрывает прямым попаданием снаряда.

Впечатляющие кадры от подразделения Грифон 501 батальона морской пехоты опубликованы в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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