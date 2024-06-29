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Новости Видео Война
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Силы обороны прямым попаданием снаряда накрыли скрывавшихся россиян. ВИДЕО

Российские солдаты забегают в сарай и их накрывает прямым попаданием снаряда.

Впечатляющие кадры от подразделения Грифон 501 батальона морской пехоты опубликованы в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Первые минуты после возвращения на Родину десяти украинских пленных. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663)


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Топ комментарии
+15
********* раскацапило!
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29.06.2024 14:42
+14
Непогано кацапів розп#дарасило !
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29.06.2024 14:34
+8
Нехрен шастать.
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29.06.2024 14:32
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Нехрен шастать.
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29.06.2024 14:32 Ответить
Непогано кацапів розп#дарасило !
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29.06.2024 14:34 Ответить
********* раскацапило!
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29.06.2024 14:42 Ответить
😆💯
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29.06.2024 15:07 Ответить
Ну вот, это нормальное название, а то - россияне, россияне...
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29.06.2024 15:06 Ответить
Kak gavaritsa ...haroshi ruski , dohli ruski !!
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29.06.2024 15:26 Ответить
А ихние выкидыши будут всю жизнь горбатиться нам на контрибуцию.
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29.06.2024 15:40 Ответить
Контрибуції вже не існує в міжнародному праві, ви мабуть мали на увазі репарації ...
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29.06.2024 16:53 Ответить
Суть одна и та же - материальная ответственность.
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29.06.2024 17:12 Ответить
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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29.06.2024 16:30 Ответить
А мне в таких случаях всегда людей жалко... Вернутся, после войны, отстраиваться, а в сарае куча битого гамна лежит (((
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29.06.2024 18:54 Ответить
 
 