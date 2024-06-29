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Первые минуты после возвращения на Родину десяти украинских пленных. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые минуты после возвращения десяти украинских пленных.

Бывшие пленники находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии. На обнародованных после освобождения видео видно, что некоторые даже не могут самостоятельно передвигаться - их держат под руки.

Как передает Цензор.НЕТ, вернуть из российского плена еще десять наших людей удалось 28 июня.

"Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине", - сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины также показала эксклюзивное видео освобождения наших соотечественников.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", - сообщили в СБУ.

Также читайте: Ситуация с возвращением гражданских из плена РФ является чрезвычайно сложной. Украина нуждается в привлечении третьих стран, - Лубинец

Автор: 

россия (96038) Украина (45002) пленные (2168)


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Топ комментарии
+14
Бідні люди!!! Яке щастя що нарешті вирвались з полону людожерів!!!
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29.06.2024 11:32
+7
🤗🙏🙏🙏
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29.06.2024 11:53
+6
Просто до сліз. Тримаємось Українці!!!
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29.06.2024 13:07
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Бідні люди!!! Яке щастя що нарешті вирвались з полону людожерів!!!
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29.06.2024 11:32 Ответить
🤗🙏🙏🙏
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29.06.2024 11:53 Ответить
Покажите это рыжему американскому ********.
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29.06.2024 12:30 Ответить
😥😪😪🤬😡😈
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29.06.2024 12:43 Ответить
Просто до сліз. Тримаємось Українці!!!
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29.06.2024 13:07 Ответить
Президент "показав перші хвилини....." Не розумію,чи я ідіот, чи живу серед дебілів і ідіотів? Хіба це справа президента ,є десяток служб,які повинні давати таку інформацію Піаритись кожного дня на різного роду повідомлень,нарад,поїздок,зустрічей не надає поваги до нас зі сторони партнерів,да і наших громадян. Ми перетворились на баранів,лохів ІДЕ ВІЙНА,ВІЙНА КРОВАВА І ЖОРСТОКА.ІДЕ ЗНИЩЕННЯ СІЛ І МІСТ,ЗАГИБЕЛЬ ТИСЯЧ МИРНИХ ЛЮДЕЙ І ВІЙСЬКОВИХ,А МИ ВІДОСИКИ ПОКАЗУЄМО, В Україні безлад,корупція,втрата управляємості, безчинства судової системи, гроші,гроші Такою ми надіялись побачити "країну мрій?.
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29.06.2024 13:19 Ответить
сподіваюсь, що звільнені просто окуїли від того говна, яке наробили зелені потвори. А зелена гніда просто піариться на полонених.
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29.06.2024 14:39 Ответить
Дебілам ніяк не доходить, що цивільні заручники, а не полонені.
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29.06.2024 14:54 Ответить
Давайте чесно - цим 10 і в полоні було непогано порівняно з полоненими азовцями до яких відносяться як до худоби в концтаборах і яких з кожним днем стає все менше і менше.....

ЦЕНЗОР - НОВИНА ЗЕ БЕСТ
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29.06.2024 15:37 Ответить
Колишні бранці перебувають у надзвичайно важкому стані. На оприлюднених після звільнення відео видно, що дехто навіть не може самостійно пересуватися - їх тримають під руки. Джерело:
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29.06.2024 18:47 Ответить
Він в такому був стані ?

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29.06.2024 20:46 Ответить
" і в полоні було непогано " - це верх неповаги. Тем більше, що серед них жінки, які вам чи мені не розповідатимуть те, що вони розкажуть у Міжнародному кримінальному суді
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30.06.2024 09:42 Ответить
Чи в такому стані ?
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29.06.2024 20:48 Ответить
 
 