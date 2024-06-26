Ситуация с возвращением гражданских из плена РФ чрезвычайно сложна. Украина нуждается в привлечении третьих стран, - Лубинец

Украине необходима помощь третьих стран для возвращения украинских гражданских лиц из российского плена. Сейчас домой вернулся только 151 гражданский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Страсбурге в рамках обмена мнениями с группой Европейской народной партии, группой Альянса либералов и демократов за Европу и Группой европейских консерваторов и Демократического альянса уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война вызвала много гуманитарных проблем, ведь Россия нарушает все нормы Женевских конвенций. Поэтому Украине необходимо привлечение третьих стран... Чрезвычайно сложная ситуация остается с возвращением гражданских пленных. Более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате агрессии РФ. Сейчас дома только 151 гражданский", - отметил омбудсмен.

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Кроме того, по словам Лубинца, необходима поддержка для возвращения украинских детей, депортированных и принудительно перемещенных Россией.

Сейчас известно о 19 546 таких случаях, хотя настоящее количество может быть значительно выше.

Также нужна поддержка в вопросах возвращения домой военнопленных.

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"Россия не допускает международные организации к местам их содержания. 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам. Мы постоянно выступаем за проведение обменов "всех на всех", но Россия блокирует этот процесс", - сказал он.

Лубинец призвал участвовать в создании новых подходов и механизмов по освобождению наших граждан.

Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.