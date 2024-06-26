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Новости Война
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Вчера на обмене впервые были представители Москальковой. Российская сторона зафиксировала нарушения норм содержания, озвученные украинскими пленниками, - Лубинец

Повернення українських полонених 25 червня

Вчера, 25 июня, во время обмена военнопленными, впервые для осуществления фиксации возможных нарушений прав человека прибыли представители российского офиса уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совместной работы представители двух офисов опросили освобожденных российской и украинской стороны.

"Бывшие российские военнопленные рассказали об условиях содержания: поблагодарили за вкусный хлеб, оказанную медицинскую помощь, возможность осуществлять телефонные звонки родственникам, переписку и в целом соблюдение Женевских конвенций", - акцентирует Лубинец.

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Украинские освобожденные защитники, в свою очередь, рассказали о том, какими были их условия содержания, которые не соответствуют нормам Женевских конвенций", - добавляет он.

Кроме того, обсудили ряд вопросов, касающихся условий содержания гражданских и военных, и продолжение осуществления инициативы по обмену письмами с обеих сторон.

"Российская сторона зафиксировала озвученные нарушения, поэтому надеюсь, что офис российского уполномоченного по правам человека приложит максимум усилий для того, чтобы условия содержания военнопленных улучшились и стали такими, которые соответствуют четко прописанным Женевским конвенциям!", - резюмирует омбудсмен.

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Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях

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военнопленные (1106) обмен (1411) омбудсмен (600) Лубинец Дмитрий (477)


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Значить у кацапів є проблеми, раз почали створювати видимість дотримання конвенцій. Раніше їм взагалі пох було на все.
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26.06.2024 11:07 Ответить
Танки закінчуються. Горять як сірники і ракети закінчились , обстрілюють , що зараз роблять.
Хочуть заморозити війну,щоб накопичити безпілотники ,ракети і **********.
От і всі проблеми.
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26.06.2024 11:09 Ответить
Якби в цих підарів ще стратавіа закінчилася, ото було б круто.
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26.06.2024 11:19 Ответить
"Російська сторона зафіксувала озвучені порушення, тож маю надію, що офіс російської уповноваженої з прав людини прикладе максимум зусиль для того, аби умови утримання військовополонених покращилися і стали такими, що відповідають чітко прописаним Женевським конвенціям!", - резюмує омбудсмен." А коли мордву це взагалі особливо цікавило? Якщо враховувати, що міжнародні інститути - імпотентні і не здатні реально покарати міжнародних злочинців, то питання такого покарання залежить виключно від держави - Україна. Звичайно, я розумію, що на офіційному рівні треба все фіксувати. Але...
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26.06.2024 11:18 Ответить
Дивно, але ні стефанчука, а ні шмигаля з купами їх замісників, так і не було видно, впродовж трьох років, на обмінах!! Такий видно у них тваринний СТРАХ, перед результатами їх сидіння на посадах!!?!
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26.06.2024 11:21 Ответить
Готуються до переговорів, хвости підчищають, а бомбардування міст і селищ вважають своїм «святим»обовʼязком
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26.06.2024 11:39 Ответить
Мабуть Х**ло претендує на премію миру (?)
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26.06.2024 12:13 Ответить
Так, Орбан випише, Сі накладе резолюцію "До сплати"...
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26.06.2024 12:25 Ответить
 
 