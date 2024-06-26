Вчера на обмене впервые были представители Москальковой. Российская сторона зафиксировала нарушения норм содержания, озвученные украинскими пленниками, - Лубинец
Вчера, 25 июня, во время обмена военнопленными, впервые для осуществления фиксации возможных нарушений прав человека прибыли представители российского офиса уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.
Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время совместной работы представители двух офисов опросили освобожденных российской и украинской стороны.
"Бывшие российские военнопленные рассказали об условиях содержания: поблагодарили за вкусный хлеб, оказанную медицинскую помощь, возможность осуществлять телефонные звонки родственникам, переписку и в целом соблюдение Женевских конвенций", - акцентирует Лубинец.
Украинские освобожденные защитники, в свою очередь, рассказали о том, какими были их условия содержания, которые не соответствуют нормам Женевских конвенций", - добавляет он.
Кроме того, обсудили ряд вопросов, касающихся условий содержания гражданских и военных, и продолжение осуществления инициативы по обмену письмами с обеих сторон.
"Российская сторона зафиксировала озвученные нарушения, поэтому надеюсь, что офис российского уполномоченного по правам человека приложит максимум усилий для того, чтобы условия содержания военнопленных улучшились и стали такими, которые соответствуют четко прописанным Женевским конвенциям!", - резюмирует омбудсмен.
Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.
Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях
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