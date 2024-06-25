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Домой вернулись 90 человек из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

полонені

Сегодня, 25 июня, еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, среди людей, которые вернулись домой "воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях".

"Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малюк, Клименко, Лубинец. Всем партнерам, которые помогают, ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов", - сказал Зеленский.

Повернені 25 червня українські полонені

З російського полону повернулись 90 людей

Перші фото українців, що повернулись з російського полону

Україні вдалось повернути 90 військовополонених з Росії

Відбувся обмін полоненими між РФ та Україною

Українців, які повернулись з полону зустрічають вдома

Читайтетакже: Потеряли по 40-50 кг веса, но не дали себя сломить: опубликованы фотографии освобожденных из плена украинских воинов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) возврат (223) пленные (2166)


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Топ комментарии
+28
Сам здав, сам забрав (але не всіх).
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25.06.2024 22:06
+25
А скільки з Маріуполя хлопців які здались під гарантії лідора?
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25.06.2024 22:07
+21
А ''Азовці'' де?
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25.06.2024 22:08
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Радий за героїв та їхніх рідних
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25.06.2024 21:57 Ответить
поверніть дітей батькам, як у 19 році казав кандидат на стадіоні...
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25.06.2024 22:04 Ответить
Сам здав, сам забрав (але не всіх).
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25.06.2024 22:06 Ответить
А скільки з Маріуполя хлопців які здались під гарантії лідора?
показать весь комментарий
25.06.2024 22:07 Ответить
А ''Азовці'' де?
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25.06.2024 22:08 Ответить
Дуже гарна новина...
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25.06.2024 22:22 Ответить
УРА!
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25.06.2024 22:28 Ответить
В релігійних колах називають цифру бл.8тис.військових і бл.1600 цивільних зараз.
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25.06.2024 22:37 Ответить
Можна уточнити - хто в нас "захищав ЧАЕС"?

ПИТАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ.

Бо ЧАЕС здали у перший же день. Тому прошу уточнити!
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25.06.2024 23:01 Ответить
Ще при живих свідках початку Великої Війни вже з'являються міфи.
З'ясовується, що ЧАЕС хтось захищав, скоро з'ясується, що захищали і виходи з Криму, і білоруську ділянку кордону, тому кацапи там не пройшли, і в Бучі їх не було...
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25.06.2024 23:08 Ответить
Часи проходять, а розрахунок що у народа пам'ять як у рибки гуппі не змінюється.
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25.06.2024 23:31 Ответить
Зечмоні будуть бовкати що в Бучу кацапотварюк заманив суперстратег зєрмак як в пастку!...
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25.06.2024 23:41 Ответить
Добре , що наші хлопці вдома , хоча далеко не всі ,
але є надія , що повернуться всі!!

Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.06.2024 23:45 Ответить
А у маларосов опять горе - не тех освободили! Ну до чего ж гавнючий этот сегмент народа, вместо того, что б порадоваться за людей вырвавшихся из ада, они тошнят за Ермака и бубачку. ЧАЭС не защищали, сразу сдались? А вы в это время с гранатой под танк бросались? Или все же третий год очереди в диван пускаете?
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26.06.2024 00:04 Ответить
За людей, вернувшихся из плена, радуемся, а вот та сволочь, которая помогла им туда попасть, так сволочью и осталась, теперь пиарится на горе людей. Или шута с ларечником теперь в сраку целовать за такую "подготовку" страны к вторжению, что люди в плену оказались? Я уже не говорю об убитых "президентом" вместе с его кумиром путиным.
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26.06.2024 07:12 Ответить
це ти про *****?
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26.06.2024 10:14 Ответить
про зелену плісняву!
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26.06.2024 11:19 Ответить
а ху*ло звісно паїнька, і не воно винне.. В логіці вам важко відмовити....
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26.06.2024 12:03 Ответить
пуйло почуяв хто за кермом і сказав пора! При Порошенко боявся так сказати! Подивись на карту 2018року і карту 2024 року і роби висновки!
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26.06.2024 21:48 Ответить
ага)) і саме тому всі 5 років повна Рада була отих *********** підтирок - бойок, шуфричей та іншої гидоти. Не набридло вам ще когось виспівувати? Плекайте краще Україну замість політиків.
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27.06.2024 15:23 Ответить
ти себе забув туди вписати
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28.06.2024 21:03 Ответить
Вообще-то с быдлом, которое обращается к незнакомым людям на "ты", я не общаюсь, зная, что это сто процентов из фанатов шута. Но тебе все-таки посоветую изучить маршрут русского корабля, повторишь его с торчком квартальным. Только тот ближе, до камеры СИЗО.
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26.06.2024 13:08 Ответить
помиляєшся, я фанат України.
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26.06.2024 13:42 Ответить
А я патріот України, і для мене, що *****, який напав на мою країну, що блазень обдовбаний, який відкрив браму і запросив до нападу, - однакові вороги. І вони обидва винні у смертях сотень тисяч українців.
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26.06.2024 19:21 Ответить
а я... а я... а я... ))) смішний ти. То може й повоюєш за Неньку, заміниш мого чоловіка в окопі.. Ні?
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27.06.2024 15:24 Ответить
Я не смешной, я злой. И каждой твари, которая привела в кресло шута обдолбанного, желаю похоронить своих детей. Впрочем, как и самому шуту. Пускай поржут на похоронах.
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27.06.2024 19:40 Ответить
а мій де??????
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28.06.2024 21:04 Ответить
100 % правди в вашому коментарі.
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26.06.2024 13:46 Ответить
Жодного з 95 кварталу
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26.06.2024 00:08 Ответить
їм не можна, там стріляють!
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26.06.2024 11:20 Ответить
Згадайте, що говорив свого часу всім відомий Колчак про "візників і повій" ...
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26.06.2024 14:32 Ответить
Дуже дивні ці обміни полоненими під час війни ... щось тут каламутне відбувається.

За обмін полоненими постійно домовляються, а от домовитись не обстрілювати українську електрогенерацію та цивільні об'єкти щось не виходить.

А може ці обміни Путло дозволяє тому, що треба якось прикривати агента "Козиря"-Єрмака, демонструючи його "даху"- Зеленському безальтернативність цього голови ОП?
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26.06.2024 00:27 Ответить
А ви впевнені, що Зеленський "дах" агента, а не його шістка? Так, як поводиться "гарант", саме на такий варіант і вказує.
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26.06.2024 07:14 Ответить
Не знаю як вам а обличчя в цих героїв явно не веселі чомусь .
Думаю те що вони пережили не передати словами !!!!
Слава УКРАЇНІ !!!
Слава героям !!!
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26.06.2024 02:28 Ответить
З поверенням додому.
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26.06.2024 06:23 Ответить
Зеленський - потужняк!!
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26.06.2024 08:02 Ответить
Потужняк кого, чого? Засунув в цей полон і потужняк? Лікуйся!!!!
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26.06.2024 11:14 Ответить
А де ж сморід за ПАПою Римським, який взяв участь в переговорах про обмін московського митрополита на наших воїнів?
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26.06.2024 08:15 Ответить
Щастя !! З поверненням, рідні!!!
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26.06.2024 10:13 Ответить
сльози течуть ((((
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26.06.2024 10:21 Ответить
Величезна подяка і низький уклін всім, хто допомагає повернути наших Воїнів додому! Всіх! І тих, хто перебуває в полоні. І тих, хто більше ніколи не побачить небо та зірки!!
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26.06.2024 10:27 Ответить
Герої виходять з автобусів ледь тримаючись на ногах, а у Золкіна кацапёздали сидять з отожратими мордами, курять цигарки. Хочу щоб кацапи ледве виповзали. Скоротіть цім тварюкам пайку, хай жруть землю, на яку приперлись.
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26.06.2024 10:54 Ответить
Зеленський, ти де, не бачу тебе? Звідки ти повідомляєш?
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26.06.2024 11:11 Ответить
 
 