Домой вернулись 90 человек из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 июня, еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, среди людей, которые вернулись домой "воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях".
"Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малюк, Клименко, Лубинец. Всем партнерам, которые помогают, ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов", - сказал Зеленский.
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ПИТАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ.
Бо ЧАЕС здали у перший же день. Тому прошу уточнити!
З'ясовується, що ЧАЕС хтось захищав, скоро з'ясується, що захищали і виходи з Криму, і білоруську ділянку кордону, тому кацапи там не пройшли, і в Бучі їх не було...
але є надія , що повернуться всі!!
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
За обмін полоненими постійно домовляються, а от домовитись не обстрілювати українську електрогенерацію та цивільні об'єкти щось не виходить.
А може ці обміни Путло дозволяє тому, що треба якось прикривати агента "Козиря"-Єрмака, демонструючи його "даху"- Зеленському безальтернативність цього голови ОП?
Думаю те що вони пережили не передати словами !!!!
Слава УКРАЇНІ !!!
Слава героям !!!