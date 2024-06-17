Потеряли по 40-50 кг веса, но не дали себя сломить: опубликованы фотографии освобожденных из плена украинских воинов. ФОТОрепортаж
Опубликованы шокирующие фотографии освобожденных из российского плена украинских воинов. Наши защитники подорвали здоровье и потеряли по 40-50 кг веса.
Соответствующие фото опубликовали в instagram фотографы Константин и Влада Либеровы, информирует Цензор.НЕТ.
"На этих фото - украинские военные после российского плена. Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ними мы неделю не могли прийти в себя от того, что увидели и услышали. Эти кадры мы публикуем с разрешения самих военных. Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими", - отмечают Либеровы.
Также они информируют, что часть из этих фотографии поехала в Швейцарию на Саммит мира, на котором поднимался вопрос обмена всех на всех.
"Мы не можем пересказывать то, что услышали от них самих. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома они набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое - потерять по 40-50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) - посмотрите на снимки, где они показывают свои фотографии накануне плена.
Но что важно - их не удалось сломать. И это повторял каждый из них: меня не сломали. Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились воины на время нашей встречи. По их словам, большинство тех, кто прошел плен, накрывает со временем. Первые же недели на родной земле - это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай, кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением, с ними работают еще и профессиональные психологи", - добавляют авторы съемки.
Ранее Цензор.НЕТ также демонстрировал, в каком состоянии старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык вернулся в Украину после 2 лет российского плена.
ФОТО: Константин и Влада Либеровы
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А Червоний Хрест та ООН продалися Рашці та засунули язики у дупу!
При такому схудненні всі внутрішні органи зазнають невиліковних негативних змін.
І шанси померти при виходу з такого стану теж далеко не нульові.
В одному монастері двері в їдальню зробили завширшки 27 сантиметрів. Голова проходить, а барило вже ні. Може варто і нашим полоненим окупантам зробити такі двері? Не проходиш? Худній, пройдеш
Вони не ховалися, за броньованими посадами, як оті істоти, в ОПУ ВРУ КМУ ЦОВВ ОДА ГПУ ДБР НАЗК СУДДІВ Держсекретарів з ЦОВВ… та ще, сотень дивних назв держустанов, від Нацдержслужби !!!
Низький уклін Вам, Козаки-Захисники України!!
Стефанчук разумков зеленський гончарук шмигаль з дивними особами, з так званого РНБОУ, з вгодованими рилами, не дуже глибоко зхвильовані….Але бажано, щобна метра 2, в глиб поверхні ґрунту…
А коли цих п#дарів у Золкіна показують ,, як вони спілкуються зі своїми самками :
- Тібя там кормят , Ваня???
- Да, мама, кормят харашо, фсьо нармальна....
Гімна їм на лопаті замість їжі....
Бо всі виставки що були з метою сенсибілізації місцевих громадян проходили за ініціативою приватних осіб.
!!!!!!!!!!!!!!
І хто фашисти?!?
прощення за такі звірства над украінцями 🤬
Це конвеєр смерті.
Чим довше знаходишся там,
Тим більше шансів померти.
але ж в Україні неукраїнська влада..... а повністю промоскальська!!!
єврей зеленський проти єврея тупіна-шаломова не буде виступати!...