Додому повернулись 90 людей з російського полону, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону.
Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента, серед людей, які повернулись додому "воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках".
"Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", - сказав Зеленський.
ПИТАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ.
Бо ЧАЕС здали у перший же день. Тому прошу уточнити!
З'ясовується, що ЧАЕС хтось захищав, скоро з'ясується, що захищали і виходи з Криму, і білоруську ділянку кордону, тому кацапи там не пройшли, і в Бучі їх не було...
але є надія , що повернуться всі!!
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
За обмін полоненими постійно домовляються, а от домовитись не обстрілювати українську електрогенерацію та цивільні об'єкти щось не виходить.
А може ці обміни Путло дозволяє тому, що треба якось прикривати агента "Козиря"-Єрмака, демонструючи його "даху"- Зеленському безальтернативність цього голови ОП?
Думаю те що вони пережили не передати словами !!!!
Слава УКРАЇНІ !!!
Слава героям !!!