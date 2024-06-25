УКР
Додому повернулись 90 людей з російського полону, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, серед людей, які повернулись додому "воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках". 

"Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", - сказав Зеленський.

Повернені 25 червня українські полонені

З російського полону повернулись 90 людей

Перші фото українців, що повернулись з російського полону

Відбувся обмін полоненими між РФ та Україною

Українців, які повернулись з полону зустрічають вдома

Читайте: Втратили по 40-50 кг ваги, але не дали себе зламати: опубліковано світлини звільнених із полону українських воїнів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сам здав, сам забрав (але не всіх).
А скільки з Маріуполя хлопців які здались під гарантії лідора?
А ''Азовці'' де?
Радий за героїв та їхніх рідних
поверніть дітей батькам, як у 19 році казав кандидат на стадіоні...
Дуже гарна новина...
УРА!
В релігійних колах називають цифру бл.8тис.військових і бл.1600 цивільних зараз.
Можна уточнити - хто в нас "захищав ЧАЕС"?

ПИТАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ.

Бо ЧАЕС здали у перший же день. Тому прошу уточнити!
Ще при живих свідках початку Великої Війни вже з'являються міфи.
З'ясовується, що ЧАЕС хтось захищав, скоро з'ясується, що захищали і виходи з Криму, і білоруську ділянку кордону, тому кацапи там не пройшли, і в Бучі їх не було...
Часи проходять, а розрахунок що у народа пам'ять як у рибки гуппі не змінюється.
Зечмоні будуть бовкати що в Бучу кацапотварюк заманив суперстратег зєрмак як в пастку!...
Добре , що наші хлопці вдома , хоча далеко не всі ,
але є надія , що повернуться всі!!

Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
А у маларосов опять горе - не тех освободили! Ну до чего ж гавнючий этот сегмент народа, вместо того, что б порадоваться за людей вырвавшихся из ада, они тошнят за Ермака и бубачку. ЧАЭС не защищали, сразу сдались? А вы в это время с гранатой под танк бросались? Или все же третий год очереди в диван пускаете?
За людей, вернувшихся из плена, радуемся, а вот та сволочь, которая помогла им туда попасть, так сволочью и осталась, теперь пиарится на горе людей. Или шута с ларечником теперь в сраку целовать за такую "подготовку" страны к вторжению, что люди в плену оказались? Я уже не говорю об убитых "президентом" вместе с его кумиром путиным.
це ти про *****?
про зелену плісняву!
а ху*ло звісно паїнька, і не воно винне.. В логіці вам важко відмовити....
пуйло почуяв хто за кермом і сказав пора! При Порошенко боявся так сказати! Подивись на карту 2018року і карту 2024 року і роби висновки!
ага)) і саме тому всі 5 років повна Рада була отих *********** підтирок - бойок, шуфричей та іншої гидоти. Не набридло вам ще когось виспівувати? Плекайте краще Україну замість політиків.
ти себе забув туди вписати
Вообще-то с быдлом, которое обращается к незнакомым людям на "ты", я не общаюсь, зная, что это сто процентов из фанатов шута. Но тебе все-таки посоветую изучить маршрут русского корабля, повторишь его с торчком квартальным. Только тот ближе, до камеры СИЗО.
помиляєшся, я фанат України.
А я патріот України, і для мене, що *****, який напав на мою країну, що блазень обдовбаний, який відкрив браму і запросив до нападу, - однакові вороги. І вони обидва винні у смертях сотень тисяч українців.
а я... а я... а я... ))) смішний ти. То може й повоюєш за Неньку, заміниш мого чоловіка в окопі.. Ні?
Я не смешной, я злой. И каждой твари, которая привела в кресло шута обдолбанного, желаю похоронить своих детей. Впрочем, как и самому шуту. Пускай поржут на похоронах.
а мій де??????
100 % правди в вашому коментарі.
Жодного з 95 кварталу
їм не можна, там стріляють!
Згадайте, що говорив свого часу всім відомий Колчак про "візників і повій" ...
Дуже дивні ці обміни полоненими під час війни ... щось тут каламутне відбувається.

За обмін полоненими постійно домовляються, а от домовитись не обстрілювати українську електрогенерацію та цивільні об'єкти щось не виходить.

А може ці обміни Путло дозволяє тому, що треба якось прикривати агента "Козиря"-Єрмака, демонструючи його "даху"- Зеленському безальтернативність цього голови ОП?
А ви впевнені, що Зеленський "дах" агента, а не його шістка? Так, як поводиться "гарант", саме на такий варіант і вказує.
Не знаю як вам а обличчя в цих героїв явно не веселі чомусь .
Думаю те що вони пережили не передати словами !!!!
Слава УКРАЇНІ !!!
Слава героям !!!
З поверенням додому.
Зеленський - потужняк!!
Потужняк кого, чого? Засунув в цей полон і потужняк? Лікуйся!!!!
А де ж сморід за ПАПою Римським, який взяв участь в переговорах про обмін московського митрополита на наших воїнів?
Щастя !! З поверненням, рідні!!!
сльози течуть ((((
Величезна подяка і низький уклін всім, хто допомагає повернути наших Воїнів додому! Всіх! І тих, хто перебуває в полоні. І тих, хто більше ніколи не побачить небо та зірки!!
Герої виходять з автобусів ледь тримаючись на ногах, а у Золкіна кацапёздали сидять з отожратими мордами, курять цигарки. Хочу щоб кацапи ледве виповзали. Скоротіть цім тварюкам пайку, хай жруть землю, на яку приперлись.
Зеленський, ти де, не бачу тебе? Звідки ти повідомляєш?
