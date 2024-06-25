Додому повернулись 90 людей з російського полону, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, серед людей, які повернулись додому "воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках".

"Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", - сказав Зеленський.

