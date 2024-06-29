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Перші хвилини після повернення на Батьківщину десяти українських полонених. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення десяти українських полонених. 

Колишні бранці перебувають у надзвичайно важкому стані. На оприлюднених після звільнення відео видно, що дехто навіть не може самостійно пересуватися - їх тримають під руки.

Як передає Цензор.НЕТ, повернути з російського полону ще десятьох наших людей вдалося 28 червня.

"Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - повідомив раніше президент Володимир Зеленський.

Служба безпеки України також показала ексклюзивне відео звільнення наших співвітчизників.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - повідомили в СБУ.

Також читайте: Ситуація з поверненням цивільних з полону РФ є надзвичайно складною. Україна потребує залучення третіх країн, - Лубінець

Автор: 

росія (65883) Україна (5951) полонені (2293)


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Топ коментарі
+14
Бідні люди!!! Яке щастя що нарешті вирвались з полону людожерів!!!
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29.06.2024 11:32
+7
🤗🙏🙏🙏
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29.06.2024 11:53
+6
Просто до сліз. Тримаємось Українці!!!
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29.06.2024 13:07
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Бідні люди!!! Яке щастя що нарешті вирвались з полону людожерів!!!
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29.06.2024 11:32 Відповісти
🤗🙏🙏🙏
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29.06.2024 11:53 Відповісти
Покажите это рыжему американскому ********.
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29.06.2024 12:30 Відповісти
😥😪😪🤬😡😈
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29.06.2024 12:43 Відповісти
Просто до сліз. Тримаємось Українці!!!
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29.06.2024 13:07 Відповісти
Президент "показав перші хвилини....." Не розумію,чи я ідіот, чи живу серед дебілів і ідіотів? Хіба це справа президента ,є десяток служб,які повинні давати таку інформацію Піаритись кожного дня на різного роду повідомлень,нарад,поїздок,зустрічей не надає поваги до нас зі сторони партнерів,да і наших громадян. Ми перетворились на баранів,лохів ІДЕ ВІЙНА,ВІЙНА КРОВАВА І ЖОРСТОКА.ІДЕ ЗНИЩЕННЯ СІЛ І МІСТ,ЗАГИБЕЛЬ ТИСЯЧ МИРНИХ ЛЮДЕЙ І ВІЙСЬКОВИХ,А МИ ВІДОСИКИ ПОКАЗУЄМО, В Україні безлад,корупція,втрата управляємості, безчинства судової системи, гроші,гроші Такою ми надіялись побачити "країну мрій?.
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29.06.2024 13:19 Відповісти
сподіваюсь, що звільнені просто окуїли від того говна, яке наробили зелені потвори. А зелена гніда просто піариться на полонених.
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29.06.2024 14:39 Відповісти
Дебілам ніяк не доходить, що цивільні заручники, а не полонені.
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29.06.2024 14:54 Відповісти
Давайте чесно - цим 10 і в полоні було непогано порівняно з полоненими азовцями до яких відносяться як до худоби в концтаборах і яких з кожним днем стає все менше і менше.....

ЦЕНЗОР - НОВИНА ЗЕ БЕСТ
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29.06.2024 15:37 Відповісти
Колишні бранці перебувають у надзвичайно важкому стані. На оприлюднених після звільнення відео видно, що дехто навіть не може самостійно пересуватися - їх тримають під руки. Джерело:
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29.06.2024 18:47 Відповісти
Він в такому був стані ?

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29.06.2024 20:46 Відповісти
" і в полоні було непогано " - це верх неповаги. Тем більше, що серед них жінки, які вам чи мені не розповідатимуть те, що вони розкажуть у Міжнародному кримінальному суді
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30.06.2024 09:42 Відповісти
Чи в такому стані ?
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29.06.2024 20:48 Відповісти
 
 