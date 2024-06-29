Перші хвилини після повернення на Батьківщину десяти українських полонених. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення десяти українських полонених.

Колишні бранці перебувають у надзвичайно важкому стані. На оприлюднених після звільнення відео видно, що дехто навіть не може самостійно пересуватися - їх тримають під руки.

Як передає Цензор.НЕТ, повернути з російського полону ще десятьох наших людей вдалося 28 червня.

"Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - повідомив раніше президент Володимир Зеленський.

Служба безпеки України також показала ексклюзивне відео звільнення наших співвітчизників.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - повідомили в СБУ.

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