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Новини Обмін полоненими
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З російського полону повернули 10 цивільних українців, - Зеленський

джелял

Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.

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Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - повідомив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський про повернення полонених

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) обмін (1194) полонені (2291) Джелял Наріман (52)


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Топ коментарі
+15
Цивільні не можуть бути полоненими ,це заручники!
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29.06.2024 06:55
+11
Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

А зачем они туда поперлись?
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28.06.2024 22:28
+11
ДЕ АЗОВЦІ ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН ?
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29.06.2024 01:51
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Шатли в поміч ...
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28.06.2024 22:19 Відповісти
Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

А зачем они туда поперлись?
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28.06.2024 22:28 Відповісти
полюбуватися на гарні бацькіни дороги,поїсти якісної,как в СССР ,їжі....і стати обмінними терпилами для важливої русні.
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29.06.2024 09:46 Відповісти
хороошо, что это реальные люди, а не таксисты и маргиналы из Донецка
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28.06.2024 22:46 Відповісти
І хреново що вони не азовці яких вбивають в полоні.
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29.06.2024 01:55 Відповісти
Це гарна новина! Не зупиняйтесь!
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28.06.2024 22:57 Відповісти
За проголошення перемир'я чи то осінню, чи то зимою.
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29.06.2024 01:54 Відповісти
"Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі"

За це можна було б арештувати якихось білоруських дипломатів чи просто громадян білорусі і тільки на них міняти.
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29.06.2024 01:18 Відповісти
ДЕ АЗОВЦІ ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН ?
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29.06.2024 01:51 Відповісти
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29.06.2024 01:53 Відповісти
Цивільні не можуть бути полоненими ,це заручники!
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29.06.2024 06:55 Відповісти
Цивільні ЗАРУЧНИКИ!!
Приклад «мудрості» СРАТьха з 2019 року з асфальта… видно готувався до Оману??
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29.06.2024 09:17 Відповісти
Азовців коли повернеш???
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29.06.2024 09:39 Відповісти
Мабуть,це в обмін на Іонафана....Джеляла взяли,як відому персону,а інші нікому не відомі і не потрібні терпили з Білорусії....Доля азовців,очевидно,Бубочку не дуже хвилює....
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29.06.2024 09:49 Відповісти
У сябрів прочитав: Ніколай Швєц,це терпила,якого белКГБ зробило винним за невеличкий шухер у Мачуліщах,на сяброТБ цей Швєц повністю "зізнався" і плакав,що Україна покинула його на проізвол судьби......
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29.06.2024 09:55 Відповісти
На кого їх обміняли?
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29.06.2024 11:31 Відповісти
На рпцшного попа, резидента фсб
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29.06.2024 22:57 Відповісти
СЕНСАЦІЯ.
Аж цілих 10 не військових повернули з полону.
Зеленський колись хіхікав що при Пороху одним таксистів з Донецька мінять на військових,
бачунавпауи теж буває.

Цензор - новина ЗЕ БЕСТ 😆
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29.06.2024 15:14 Відповісти
А що вони ще можуть сказати? Що ЦЕ президент з бандою спочатку дали захопити ,зруйнувати і добивають Україну і Армію, а зараз "героїчно" "визволяють" (читай - випрошують у кацапів бранців, КОТРИХ САМІ ЖЕ ЗДАЛИ???)
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30.06.2024 14:30 Відповісти
Самопроголошений президент країни-агресора Кацапстану Володимир Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, живе минулим і не дає нічому новому рухатися вперед.
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30.06.2024 07:32 Відповісти
Нельзя міняти цивільних на військових, бо в нас багато території під окупацією і вони можуть виходити на вулицю і кожен день ловити сотні нових, а ми військових здобуваємо в бою.
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30.06.2024 17:45 Відповісти
 
 