З російського полону повернули 10 цивільних українців, - Зеленський
Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.
Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - повідомив Зеленський.
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А зачем они туда поперлись?
За це можна було б арештувати якихось білоруських дипломатів чи просто громадян білорусі і тільки на них міняти.
Приклад «мудрості» СРАТьха з 2019 року з асфальта… видно готувався до Оману??
Аж цілих 10 не військових повернули з полону.
Зеленський колись хіхікав що при Пороху одним таксистів з Донецька мінять на військових,
бачунавпауи теж буває.
Цензор - новина ЗЕ БЕСТ 😆