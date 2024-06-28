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Новости Обмен пленными
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Из российского плена вернули 10 гражданских украинцев, - Зеленский

джелял

Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине.

Читайте также: Ситуация с возвращением гражданских из плена РФ чрезвычайно сложна. Украина нуждается в привлечении третьих стран, - Лубинец

Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - сообщил Зеленский.

Президент Володимир Зеленський про повернення полонених

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обмен (1414) пленные (2168)


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Топ комментарии
+15
Цивільні не можуть бути полоненими ,це заручники!
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29.06.2024 06:55
+11
Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

А зачем они туда поперлись?
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28.06.2024 22:28
+11
ДЕ АЗОВЦІ ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН ?
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29.06.2024 01:51
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Шатли в поміч ...
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28.06.2024 22:19 Ответить
Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

А зачем они туда поперлись?
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28.06.2024 22:28 Ответить
полюбуватися на гарні бацькіни дороги,поїсти якісної,как в СССР ,їжі....і стати обмінними терпилами для важливої русні.
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29.06.2024 09:46 Ответить
хороошо, что это реальные люди, а не таксисты и маргиналы из Донецка
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28.06.2024 22:46 Ответить
І хреново що вони не азовці яких вбивають в полоні.
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29.06.2024 01:55 Ответить
Це гарна новина! Не зупиняйтесь!
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28.06.2024 22:57 Ответить
За проголошення перемир'я чи то осінню, чи то зимою.
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29.06.2024 01:54 Ответить
"Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі"

За це можна було б арештувати якихось білоруських дипломатів чи просто громадян білорусі і тільки на них міняти.
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29.06.2024 01:18 Ответить
ДЕ АЗОВЦІ ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН ?
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29.06.2024 01:51 Ответить
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29.06.2024 01:53 Ответить
Цивільні не можуть бути полоненими ,це заручники!
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29.06.2024 06:55 Ответить
Цивільні ЗАРУЧНИКИ!!
Приклад «мудрості» СРАТьха з 2019 року з асфальта… видно готувався до Оману??
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29.06.2024 09:17 Ответить
Азовців коли повернеш???
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29.06.2024 09:39 Ответить
Мабуть,це в обмін на Іонафана....Джеляла взяли,як відому персону,а інші нікому не відомі і не потрібні терпили з Білорусії....Доля азовців,очевидно,Бубочку не дуже хвилює....
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29.06.2024 09:49 Ответить
У сябрів прочитав: Ніколай Швєц,це терпила,якого белКГБ зробило винним за невеличкий шухер у Мачуліщах,на сяброТБ цей Швєц повністю "зізнався" і плакав,що Україна покинула його на проізвол судьби......
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29.06.2024 09:55 Ответить
На кого їх обміняли?
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29.06.2024 11:31 Ответить
На рпцшного попа, резидента фсб
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29.06.2024 22:57 Ответить
СЕНСАЦІЯ.
Аж цілих 10 не військових повернули з полону.
Зеленський колись хіхікав що при Пороху одним таксистів з Донецька мінять на військових,
бачунавпауи теж буває.

Цензор - новина ЗЕ БЕСТ 😆
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29.06.2024 15:14 Ответить
А що вони ще можуть сказати? Що ЦЕ президент з бандою спочатку дали захопити ,зруйнувати і добивають Україну і Армію, а зараз "героїчно" "визволяють" (читай - випрошують у кацапів бранців, КОТРИХ САМІ ЖЕ ЗДАЛИ???)
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30.06.2024 14:30 Ответить
Самопроголошений президент країни-агресора Кацапстану Володимир Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, живе минулим і не дає нічому новому рухатися вперед.
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30.06.2024 07:32 Ответить
Нельзя міняти цивільних на військових, бо в нас багато території під окупацією і вони можуть виходити на вулицю і кожен день ловити сотні нових, а ми військових здобуваємо в бою.
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30.06.2024 17:45 Ответить
 
 