Из российского плена вернули 10 гражданских украинцев, - Зеленский
Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине.
Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - сообщил Зеленский.
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А зачем они туда поперлись?
За це можна було б арештувати якихось білоруських дипломатів чи просто громадян білорусі і тільки на них міняти.
Приклад «мудрості» СРАТьха з 2019 року з асфальта… видно готувався до Оману??
Аж цілих 10 не військових повернули з полону.
Зеленський колись хіхікав що при Пороху одним таксистів з Донецька мінять на військових,
бачунавпауи теж буває.
Цензор - новина ЗЕ БЕСТ 😆