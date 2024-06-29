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Сили оборони прямим влучанням снаряда накрили росіян, які переховувалися. ВIДЕО

Російські солдати забігають у сарай і їх накриває прямим влучанням снаряда.

Вражаючі кадри від підрозділу Грифон 501 батальйону морської піхоти опубліковані у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Перші хвилини після повернення на Батьківщину десяти українських полонених. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050)


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Топ коментарі
+15
********* раскацапило!
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29.06.2024 14:42
+14
Непогано кацапів розп#дарасило !
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29.06.2024 14:34
+8
Нехрен шастать.
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29.06.2024 14:32
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Нехрен шастать.
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29.06.2024 14:32 Відповісти
Непогано кацапів розп#дарасило !
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29.06.2024 14:34 Відповісти
********* раскацапило!
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29.06.2024 14:42 Відповісти
😆💯
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29.06.2024 15:07 Відповісти
Ну вот, это нормальное название, а то - россияне, россияне...
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29.06.2024 15:06 Відповісти
Kak gavaritsa ...haroshi ruski , dohli ruski !!
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29.06.2024 15:26 Відповісти
А ихние выкидыши будут всю жизнь горбатиться нам на контрибуцию.
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29.06.2024 15:40 Відповісти
Контрибуції вже не існує в міжнародному праві, ви мабуть мали на увазі репарації ...
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29.06.2024 16:53 Відповісти
Суть одна и та же - материальная ответственность.
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29.06.2024 17:12 Відповісти
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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29.06.2024 16:30 Відповісти
А мне в таких случаях всегда людей жалко... Вернутся, после войны, отстраиваться, а в сарае куча битого гамна лежит (((
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29.06.2024 18:54 Відповісти
 
 