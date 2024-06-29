Сили оборони прямим влучанням снаряда накрили росіян, які переховувалися. ВIДЕО
Російські солдати забігають у сарай і їх накриває прямим влучанням снаряда.
Вражаючі кадри від підрозділу Грифон 501 батальйону морської піхоти опубліковані у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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