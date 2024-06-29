Наші воїни знищили ворожий міномет на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий міномет на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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але невже немає змоги вирахувати "козачка"?