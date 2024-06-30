Прикордонники влучними скидами боєприпасів нищать окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Влучні скиди боєприпасів з дронів прикордонників бригади "Помста" ліквідували одного окупанта, ще п'ятьох поранили на Сіверському напрямку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Bob Fayn
показати весь коментар30.06.2024 11:41 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Иван Сирко #490186
показати весь коментар30.06.2024 12:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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