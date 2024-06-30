Прикордонники влучними скидами боєприпасів нищать окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Влучні скиди боєприпасів з дронів прикордонників бригади "Помста" ліквідували одного окупанта, ще п'ятьох поранили на Сіверському напрямку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

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