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Прикордонники влучними скидами боєприпасів нищать окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Влучні скиди боєприпасів з дронів прикордонників бригади "Помста" ліквідували одного окупанта, ще п'ятьох поранили на Сіверському напрямку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Наші воїни знищили ворожий міномет на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) знищення (7488)


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найдієвіші -це звичайні гранати
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30.06.2024 11:41 Відповісти
все, що трішечки розриває лаптєносітєлєй - найдієвіше
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30.06.2024 12:34 Відповісти
 
 