Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 545 090 осіб (+1280 за добу), 8107 танків, 14 655 артсистем, 15 566 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 545090 (+1280) осіб,

танків - 8107 (+8) од,

бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,

артилерійських систем - 14655 (+56) од,

РСЗВ - 1114 (+3) од,

засоби ППО - 874 (+0) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),

крилаті ракети - 2335 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од,

спеціальна техніка - 2452 (+4)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.