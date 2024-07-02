Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 545 090 осіб (+1280 за добу), 8107 танків, 14 655 артсистем, 15 566 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 545090 (+1280) осіб,
танків - 8107 (+8) од,
бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,
артилерійських систем - 14655 (+56) од,
РСЗВ - 1114 (+3) од,
засоби ППО - 874 (+0) од,
літаків - 360 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),
крилаті ракети - 2335 (+2),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од,
спеціальна техніка - 2452 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Українці, як санітарний бар'єр для Західних Країни!!!
Але обмилок прутін, на Заході, добряче лайном намазав, по усіх щаблях їх Суспільства, за їх же і гроші, від нафти та газу з московщини!!
Смерть рашистам !! Україна переможе!! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям !!
Коли закінчаться автомати і кацапам видадуть ЛОПАТИ замість автоматів...
... ********* і володька будут взахлеб доказівать что "ЛОПАТА НАМНОГО лутьше автомата" потомучто:
1. лопата длиннее
2. лопата острее
3. лопата универсальнее
4. лопату легко носить и патронов ненадо
УРААА!!!!
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
Памятаймо Українці свою історію за часів московщини!!
Смерть, рашистам-окупантам та убивцям і їх прихвостням ригоАНАЛАМ, в Мирній Україні!!
СОГЛАСНІХ - с лопатами в атаку на Берлин
НЕ-СОГЛАСНІХ - с семьями в мобильние крематории
КАСАПОВ - заселить по Украине потому что здесь теплее, земля лутьше и ближе к Европе