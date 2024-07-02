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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 545 090 осіб (+1280 за добу), 8107 танків, 14 655 артсистем, 15 566 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 545 090 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 545090 (+1280) осіб,

танків - 8107 (+8) од,

бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,

артилерійських систем - 14655 (+56) од,

РСЗВ - 1114 (+3) од,

засоби ППО - 874 (+0) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),

крилаті ракети - 2335 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од,

спеціальна техніка - 2452 (+4)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на півдні знищено 104 окупанти та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) ліквідація (4065) знищення (7525)


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Топ коментарі
+21
Минув 3782 день москальсько-української війни.
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
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02.07.2024 08:44 Відповісти
+13
автомобільної техніки та автоцистерн - 74 штуки,логістику ломають що дай Боже.Слава нашим збройним силам !
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02.07.2024 07:30 Відповісти
+11
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02.07.2024 08:47 Відповісти
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автомобільної техніки та автоцистерн - 74 штуки,логістику ломають що дай Боже.Слава нашим збройним силам !
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02.07.2024 07:30 Відповісти
Два наших раз*баных самолет на аеродроме стоят дороже чем все ети рашистские ржавые цистерны
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02.07.2024 07:37 Відповісти
Так що,не чіпати,хай собі їздять і возять паливо кацапам???
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02.07.2024 07:47 Відповісти
Китайські гольф кары...
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02.07.2024 07:47 Відповісти
и иФанов на них возят - или свиноцабак...\без разницы - сдохнут...\
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02.07.2024 09:33 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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02.07.2024 08:05 Відповісти
Танки та БТРи закінчуються. Лишаються мотоцикли.
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02.07.2024 08:21 Відповісти
Перейдуть рашисти на велосипеди та велорікші, з Китаю підвезуть…
Українці, як санітарний бар'єр для Західних Країни!!!
Але обмилок прутін, на Заході, добряче лайном намазав, по усіх щаблях їх Суспільства, за їх же і гроші, від нафти та газу з московщини!!
Смерть рашистам !! Україна переможе!! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям !!
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02.07.2024 08:50 Відповісти
Нічого,незабаром самокати підженуть!!))
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02.07.2024 11:19 Відповісти
Головне - подача пропаганди.
Коли закінчаться автомати і кацапам видадуть ЛОПАТИ замість автоматів...
... ********* і володька будут взахлеб доказівать что "ЛОПАТА НАМНОГО лутьше автомата" потомучто:
1. лопата длиннее
2. лопата острее
3. лопата универсальнее
4. лопату легко носить и патронов ненадо
УРААА!!!!
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02.07.2024 13:04 Відповісти
Минув 3782 день москальсько-української війни.
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
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02.07.2024 08:44 Відповісти
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02.07.2024 08:47 Відповісти
Пів міліона рашистів, потягнув із собою, мертвий обмилок прутін з своїм оточенням!!! Ось таке майбутнє готував цей воєнний злочинець і для України з отими зрадниками України, - ригоАНАЛАМИ та сімоненками+мартиненками+калінкаровим+морозами+мертвечуками+сівковичам+деркачам+клюєвим+льовочкіним з королівськими та тимошенкам…
Памятаймо Українці свою історію за часів московщини!!
Смерть, рашистам-окупантам та убивцям і їх прихвостням ригоАНАЛАМ, в Мирній Україні!!
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02.07.2024 08:45 Відповісти
прутін готував інше:
СОГЛАСНІХ - с лопатами в атаку на Берлин
НЕ-СОГЛАСНІХ - с семьями в мобильние крематории
КАСАПОВ - заселить по Украине потому что здесь теплее, земля лутьше и ближе к Европе
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02.07.2024 13:08 Відповісти
544000 проскочили .Слава ЗСУ.
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02.07.2024 09:10 Відповісти
скоро юбилей по автотехнике с цистернами
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02.07.2024 09:17 Відповісти
Десь разом з ювілеєм по чумардосах.
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02.07.2024 11:59 Відповісти
Вони що ті "танкі" "ражают"? Про самих кацапів мохна не питати - забухосамиці "наражают" ще і ще за "************".
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02.07.2024 12:47 Відповісти
 
 