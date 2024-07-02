В окупованому Лисичанську загарабники обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза, - ОВА

Гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях Луганської області досягла критичної межі.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація з гуманітарною допомогою

Зазначається, що у Лисичанську, де місцеві третій рік виживають завдяки допомозі від так званого братнього народу, обмежили видачу гуманітарки.

Лисогор пише, що харчові набори окупанти видають тільки людям старше 70 років, багатодітним родинам та деяким іншим пільговим категоріям за наявності російського паспорта.

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Тим часом у Сєверодонецьку мешканці змушені заробляти донорством. За одну "добровільну" здачу крові загарбники платять 792 рублі. У соцмережах пишуть, що це чи не єдиний гарантований спосіб отримати гроші.

Продовольча криза у Кремінній

За даними ОВА, через щільні бої довкола Кремінної й тривалу відсутність світла в місто практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, - сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, термін вживання яких сплив.

Як зазначає Лисогор, не набагато краща ситуація й у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які також використовують для утилізації прострочених харчів, оскільки у людей немає ані грошей, ані вибору.

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Мобілізація на ТОТ

Крім того, розповіли в ОВА, у шахтарському Лутугинському районі з’явились оголошення про набір на роботу до вугільних підприємств російського Анадира, при чому з наданням відстрочки від мобілізації. Люди обурені, адже всіх місцевих примусово відправили на війну, а у РФ шахтарям надали бронь.

Лисогор додав, що в населених пунктах, де ситуація більш-менш стабільна, зрадники активно "націоналізують" приміщення, які нібито мають ознаки безхазяйного майна.

Так, "адміністрація Старобільського муніципального округу" оприлюднила список із 38 нежитлових будівель, які підпадають під цю категорію. Зокрема, йдеться про стоматологічну клініку, клінічну лабораторію, відому кав'ярню, а також ще 50 житлових приміщень.

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