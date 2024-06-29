Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам, - Центр нацспротиву

Росіяни на окупованих територіях застосовують примусове виселення з населених пунктів, що наближені до лінії фронту, для використання будівель для розміщення військових та завезених цивільних службовців.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня так званий "народний совєт ЛНР" (створений Кремлем псевдоорган регіонального управління) розглядав внесення змін до місцевого "закону", за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки "безхазяйного майна". Проєктом закону передбачається надання в користування житлових приміщень, які окупанти визнали "безгосподарними", в першу чергу для службовців відомств "силового блоку, працівникам соціальної сфери, а також громадянам, які втратили житло та стоять на обліку як такі, що потребують житлових приміщень", - йдеться в повідомленні.

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У ЦНС зазначають, що окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів, що наближені до лінії фронту, для використання цивільних будівель для розміщення військових. Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах з РФ. Крім того, такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, які мають намір заселитися на тимчасово окуповані території України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території

До того ж росіяни не звертають увагу на можливі технічні особливості приміщень та відхилення від встановлених норм. Це свідчить про нехтування питанням безпеки проживання та можливе заселення з перевищенням вимог по площі для однієї особи. Такі допуски внесені для створення можливостей заселення найменш вибагливих мешканців Росії та мігрантів із Центральної Азії.

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"Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають їхнього переоформлення відповідно до російських законів. Власники нерухомості повинні спершу отримати російський паспорт, а опісля підтвердити право власності на майно. Такі вимоги окупантів змушують українських громадян ризикувати власним життям, перевертаючись на ТОТ задля збереження свого майна", - додали в ЦНС.