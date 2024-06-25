Окупанти шукають "безхозне" житло в Маріуполі, щоб потім його обкрадати, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять "інвентаризацію" квартир.

Так, в окупованому місті з'явилися оголошення про проведення так званої інвентаризації квартир. Власники мають показати документи на житло та російський паспорт. У разі відсутності - квартири заносять до списку "безхазяйного" житла.

"На Курчатова так само були раніше вивішені оголошення. Після чого почали зламувати квартири та обкрадати", - пишуть маріупольці у місцевих чатах.

У міськраді нагадали, що цьогоріч рашисти новий "закон", згідно з яким шукати безгосподарські приміщення у місті можуть, як представники окупаційної адміністрації, так і самі мешканці, звертаючись з відповідними заявами. Далі протягом 10 днів перевіряється інформація про власників та вивішується інформація на місцевих пабліках. У власників нерухомості є 30 днів, щоб особисто зʼявитися до окупаційної адміністрації та заявити свої права на майно. Якщо ніхто на оголошення не відгукується, окупанти розпочинають процедуру відчуження.

