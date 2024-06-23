УКР
Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

На вході до порту Маріуполя помітили ще один танкер РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час (ніч-день) спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", - йдеться в повідомленні.

Танкер РФ у порту МаріуполяТанкер РФ у порту Маріуполя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов російський танкер, - ОВА

Андрющенко зазначив, що можливі дві гіпотези щодо такого руху.

Перша - з огляду на удари по нафтобазах та місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.
Друга - з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреб заправки. Тому окупанти готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Також читайте: Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко

"Ну й версія підготовки до залізниці нікуди не поділась. Але, це прям дуже "неспроста" такі нафтовояжі", - додав Андрющенко.

Треба топити!
23.06.2024 11:55 Відповісти
танкер, серйозно?
23.06.2024 11:49 Відповісти
краще цю інфу нашим військовим та й в умілі рученята-то би тиждень палало і чуркам тим що орки туди понавозили не треба було вуличне світло вночі вмикати
23.06.2024 11:51 Відповісти
Краще б його помітили азовські рибки та рачки ...
23.06.2024 11:59 Відповісти
Єрмак з кумом тищенком, поночі, щось рашистам запропонує по телефону, як з вагнерівцями…
23.06.2024 12:12 Відповісти
Що ви. панове, навіть той порт не можете бомбанути?!... Чи по договорняку той порт і Південь
повинен бути зданий москалям "в целости и сохранности"??
23.06.2024 12:33 Відповісти
І ×улі чекаємо?
23.06.2024 12:44 Відповісти
Млинець, какой это в .уя танкер. В лучшем случае бункеровщик, даже полтора ведра нет.
23.06.2024 12:46 Відповісти
По статье - на входе в порт. По фото, какой-то катеришко - на выходе...
23.06.2024 12:53 Відповісти
Так може дати команду "333" ?
23.06.2024 13:05 Відповісти
Така штука потужно палає !
23.06.2024 13:37 Відповісти
Ну если пометили, то не тяните время, топите
23.06.2024 14:08 Відповісти
 
 