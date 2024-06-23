Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

На вході до порту Маріуполя помітили ще один танкер РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час (ніч-день) спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов російський танкер, - ОВА

Андрющенко зазначив, що можливі дві гіпотези щодо такого руху.

Перша - з огляду на удари по нафтобазах та місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

Друга - з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреб заправки. Тому окупанти готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Також читайте: Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко

"Ну й версія підготовки до залізниці нікуди не поділась. Але, це прям дуже "неспроста" такі нафтовояжі", - додав Андрющенко.