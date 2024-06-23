Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО
На вході до порту Маріуполя помітили ще один танкер РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час (ніч-день) спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що можливі дві гіпотези щодо такого руху.
Перша - з огляду на удари по нафтобазах та місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.
Друга - з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреб заправки. Тому окупанти готують порт для такого швидкого заходу вночі.
"Ну й версія підготовки до залізниці нікуди не поділась. Але, це прям дуже "неспроста" такі нафтовояжі", - додав Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повинен бути зданий москалям "в целости и сохранности"??