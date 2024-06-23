РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8210 посетителей онлайн
Новости Фото
4 353 14

Еще один танкер РФ был замечен в порту Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

На входе в порт Мариуполя заметили еще один танкер РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении на вход в порт. Танкер грузности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время (ночь-день) спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях", - говорится в сообщении.

Танкер РФ у порту МаріуполяТанкер РФ у порту Маріуполя

Также читайте: Впервые после оккупации в порт Мариуполя вошел российский танкер, – ОВА

Андрющенко отметил, что возможны две гипотезы относительно такого движения.

Первая - учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.
Вторая - учитывая то, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому оккупанты готовят порт для такого быстрого захода ночью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Мариуполя находятся под тотальным давлением оккупантов, фильтрацию прошли почти 99% населения города, - Андрющенко

"Ну и версия подготовки к железной дороге никуда не делась. Но, это прям очень "неспроста" такие нефтяники", - добавил Андрющенко.

Автор: 

Мариуполь (5742) порт (745) танкер (154) Андрющенко Петр (593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Треба топити!
показать весь комментарий
23.06.2024 11:55 Ответить
+4
танкер, серйозно?
показать весь комментарий
23.06.2024 11:49 Ответить
+4
краще цю інфу нашим військовим та й в умілі рученята-то би тиждень палало і чуркам тим що орки туди понавозили не треба було вуличне світло вночі вмикати
показать весь комментарий
23.06.2024 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
танкер, серйозно?
показать весь комментарий
23.06.2024 11:49 Ответить
краще цю інфу нашим військовим та й в умілі рученята-то би тиждень палало і чуркам тим що орки туди понавозили не треба було вуличне світло вночі вмикати
показать весь комментарий
23.06.2024 11:51 Ответить
Треба топити!
показать весь комментарий
23.06.2024 11:55 Ответить
Краще б його помітили азовські рибки та рачки ...
показать весь комментарий
23.06.2024 11:59 Ответить
Єрмак з кумом тищенком, поночі, щось рашистам запропонує по телефону, як з вагнерівцями…
показать весь комментарий
23.06.2024 12:12 Ответить
Що ви. панове, навіть той порт не можете бомбанути?!... Чи по договорняку той порт і Південь
повинен бути зданий москалям "в целости и сохранности"??
показать весь комментарий
23.06.2024 12:33 Ответить
І ×улі чекаємо?
показать весь комментарий
23.06.2024 12:44 Ответить
Млинець, какой это в .уя танкер. В лучшем случае бункеровщик, даже полтора ведра нет.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:46 Ответить
По статье - на входе в порт. По фото, какой-то катеришко - на выходе...
показать весь комментарий
23.06.2024 12:53 Ответить
Так може дати команду "333" ?
показать весь комментарий
23.06.2024 13:05 Ответить
Така штука потужно палає !
показать весь комментарий
23.06.2024 13:37 Ответить
Ну если пометили, то не тяните время, топите
показать весь комментарий
23.06.2024 14:08 Ответить
 
 