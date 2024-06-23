Еще один танкер РФ был замечен в порту Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

На входе в порт Мариуполя заметили еще один танкер РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении на вход в порт. Танкер грузности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время (ночь-день) спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что возможны две гипотезы относительно такого движения.

Первая - учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.

Вторая - учитывая то, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому оккупанты готовят порт для такого быстрого захода ночью.

"Ну и версия подготовки к железной дороге никуда не делась. Но, это прям очень "неспроста" такие нефтяники", - добавил Андрющенко.